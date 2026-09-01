Uluslararası karayolu taşımacılığında parsiyel ve komple yük taşımacılığı hizmetleri sunan Timelog Lojistik, 20 adet retarder ve ADR donanımlı Renault Trucks T 480 çekici yatırımı ile Avrupa operasyonlarını büyütürken genç filo yapısını korumayı hedefliyor. Timelog, bu yeni filo yatırımında yakıt verimliliği ve toplam sahip olma maliyetini önceliklendirerek Renault Trucks’ın satış sonrası bakım ve onarım paketlerinden de yararlanacak.

Teslimat törenine Timelog Global Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Hüner ve Genel Müdürü Berke Hüner; Renault Trucks Türkiye adına Filo Müşterilerinden Sorumlu Ülke Müdürü Cihan Kayan, Satış Direktörü Yusuf Adıgüzel ve Filo Satış Müdürü Onur Şen ile Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve Genel Müdürü Mesut Süzer katıldı.

30 yılı aşan deneyim, ikinci kuşakla büyümeye devam ediyor

Timelog Global Lojistik’in ikinci kuşak yöneticilerin katılımıyla sürdürdüğü operasyonlarının ardında, aile şirketleri bünyesinde 30 yılı aşan taşımacılık deneyimi bulunuyor. Bu birikimi Timelog çatısı altında uluslararası karayolu taşımacılığına taşıyan şirket, tekstil, otomotiv, otomotiv yedek parça, makine ve ağır sanayi başta olmak üzere birçok sektöre hizmet veriyor. Türkiye’nin farklı noktalarındaki yüklemelerini İstanbul üzerinden Avrupa’ya ulaştırıyor. Bursa, Düzce ve Ankara gibi sanayi merkezlerinden de yoğun şekilde yükleme gerçekleştiriliyor.

Timelog Global Lojistik Genel Müdürü Berke Hüner, şirketin büyüme stratejisini şöyle değerlendiriyor: “30 yılı aşan taşımacılık deneyimimizi Timelog çatısı altında yeni bir büyüme vizyonuyla sürdürüyoruz. Başta Almanya, Hollanda ve Belçika olmak üzere Avrupa’da faaliyet gösteriyoruz; son olarak Romanya’yı operasyon ağımıza ekledik. Büyümemizi yalnızca yeni hatlar açmak üzerinden değil, müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve güvenilir çözümler sunarak sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

Büyüyen operasyonlar, genç bir filo ile destekleniyor

Timelog Global Lojistik, büyüyen operasyonlarına paralel olarak filo yatırımlarını sürdürürken mevcut araçlarının bir bölümünü de yeniliyor.

Berke Hüner, “Araçlarımız yılda ortalama 120 bin kilometre yol yapıyor. Bu yoğunlukta bizim için araçların yolda kalma süresini en aza indirmek, operasyonel sürekliliği sağlamak ve işletme maliyetlerini kontrol altında tutmak büyük önem taşıyor. Dolayısıyla Renault Trucks T 480 çekiciler ile filomuzu yenileyip geliştirerek büyümemizi genç ve verimli bir filo yapısıyla destekliyoruz”

Renault Trucks T 480 tercihinde toplam sahip olma maliyeti öne çıktı

Timelog Lojistik, yeni çekicilerinin tamamını ADR’li Renault Trucks T 480 olarak tercih etti. ADR kapsamındaki taşımalar gerçekleştiren Timelog, ADR donanımının sağladığı operasyonel esnekliğin yanı sıra araçların ikinci el değerine katkısını da tercihinde dikkate aldı.

Yeni araç tercihlerini değerlendiren Berke Hüner, “Yaptığımız yüksek kilometre nedeniyle yakıt tüketimi yatırım kararımızda önemli bir kriter. Ancak aracı yalnızca ilk yatırım veya yakıt maliyeti üzerinden değerlendirmiyoruz. İşletim, bakım, onarım ve yedek parça giderlerini de göz önünde bulundurarak toplam sahip olma maliyetine bakıyoruz. Renault Trucks T 480’lerin bu açıdan operasyonlarımıza önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye belirtti.

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Yusuf Adıgüzel ise yatırımın iki şirket arasındaki yeni iş birliği açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Timelog Global Lojistik’in 30 yılı aşan taşımacılık deneyimini yeni neslin dinamizmi ve büyüme vizyonuyla ileri taşımasını değerli buluyoruz. Avrupa’daki operasyon ağını geliştiren Timelog’un, filosunun yaklaşık yarısını kapsayan bu yatırımında Renault Trucks T 480 çekicileri tercih etmesi bizim için ayrıca önemli. İlk kez filolarına katılan Renault Trucks çekicilerin performansıyla bu iş birliğini uzun vadeli bir yol arkadaşlığına dönüştürmeyi hedefliyoruz.”

Finansman ve satış sonrası çözümler de yatırımın parçası

Timelog Global Lojistik’in yatırım sürecinde Renault Trucks tarafından sunulan finansman ve satış sonrası çözümler de etkili oldu. Timelog, yatırımını öz kaynakları ve Renault Trucks Finans Hizmetler’in çözümlerini birlikte kullanarak planlarken, yeni T 480’ler için satış sonrası bakım ve onarım paketlerinden de yararlanacak.

Berke Hüner, “Yatırım sürecinde bizim için önemli noktalardan biri çözüm odaklı bir yaklaşım sunulmasıydı. Araç yatırımımızı finansman ve bakım çözümleriyle birlikte değerlendirebilmek süreci bizim açımızdan kolaylaştırdı. Bakım ve onarım hizmetlerini de paket kapsamında planlayarak yoğun uluslararası operasyonlarımızda maliyetlerimizi daha öngörülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde belirtti.