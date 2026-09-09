Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'da, gençlerin yaz tatilinde sportif ve kültürel aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 2026 yaz kurslarından toplam 168 bin 596 kişi faydalandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın öncülüğünde başlatılan 2026 Yaz Kursları sona erdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan 18 gençlik merkezinde toplam 37 farklı kurs etkinliği, 16 spor salonunda ise 12 farklı branşta 2026 yaz kursu düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Merkezleri, Tenis Dünyası, Futbol Dünyası Tesisleri, açık ve kapalı yüzme havuzları, semt sahaları ve Bilim Merkezi ile Şanlıurfalı gençlere yaz boyunca hizmet sundu. Müzikten spora, akıl oyunlarından robotik kodlamaya; güreşten judoya, karateden kick boksa ve taekwondoya kadar birçok farklı branşta düzenlenen kurslardan, 18 Gençlik Merkezi'nde toplam 3 bin 890 kişi faydalandı.

Şanlıurfa'yı spor şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda 3 futbol sahası ve 1 semt sahasıyla gençlere hizmet sundu. Alanında uzman eğitmenler nezaretinde gerçekleştirilen teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra Kaleci Departmanı ile gençlerin yetenekleri keşfedildi. Futbol, basketbol, tenis ve voleybol sahalarından yaz boyunca toplam 44 bin 660 kişi faydalandı. 12 uzman eğitmen ve 47 cankurtaranın görev aldığı yüzme eğitimlerinde, 7-16 yaş arasındaki 1.040 çocuğa profesyonel yüzme eğitimi verildi. İki aylık yaz sezonu boyunca haftanın 6 günü gerçekleştirilen kursların yanı sıra havuzlardan toplam 117 bin 156 kişi faydalandı.

Bu yaz sezonunda Şanlıurfalı çocukları bilimle buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, randevu sistemiyle gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında 2 bin 500 kişiye bilim deneyimi yaşattı. 'Doğanın Kaşifleri' programı kapsamında ise ikişer grup halinde toplam 390 öğrenci kamp yaparak doğayla iç içe sportif faaliyetlere katıldı.

Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte, öğrencilerin okul saatlerine uygun şekilde kış sezonuna hazırlanan Gençlik Merkezlerinde kurslar aktif olarak devam edecek.