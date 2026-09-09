CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nı kazanarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu kez sahadaki başarısıyla değil, verdiği mesajla gündemde.

Filenin Sultanları, dijital platformlarda giderek yaygınlaşan dezenformasyona dikkat çekmek amacıyla yürütülen “Dezenformasyona Dur De” kampanyasına destek verdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli takım oyuncularının doğru bilgi konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunduğunu belirtti.

“Hakikat mücadelesi için sahadalar”

Duran, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın bu kez dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı mesaj verdiğini ifade etti.

Milli sporcuların, yalan haberler, algı operasyonları ve doğrulanmamış bilgilerin hızla yayılmasına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdığını belirten Duran, kampanyanın önemine dikkat çekti.

Duran, milli formayla elde ettikleri başarılarla Türkiye’nin gururu olan sporcuların, dijital dünyada da doğru bilgi, sağduyu ve hakikatin yanında durduğunu vurguladı.

“Gördüğüne değil, doğruladığına inan”

Kampanyanın ana mesajlarından biri ise dikkat çekti. Vatandaşlara sosyal medyada karşılaştıkları bilgileri doğrulamadan paylaşmamaları çağrısı yapıldı.

Duran, Filenin Sultanları’nın mesajını şu ifadelerle aktardı:

“Gördüğüne değil, doğruladığına inan; doğrulanmamış bilgiye geçit verme.”

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kampanyaya verdiği destek, sporun yanı sıra dijital medya okuryazarlığı ve doğru bilgiye ulaşma konusunda da farkındalık oluşturmayı hedefliyor.