Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğünde Türkiye’de temsil edilen Volvo Trucks, uluslararası taşımacılık sektörünün deneyimli kuruluşlarından ADES Uluslararası Nakliyat’a gerçekleştirdiği 30 adetlik Volvo FH 500 HP 4x2 çekici teslimatıyla iş ortaklıklarını güçlendirmeye devam ediyor. 1979 yılından bu yana taşımacılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve 2004 yılında ADES Uluslararası Nakliyat Ltd. Şti. unvanını alan şirket, uluslararası yaş sebze ve meyve taşımacılığı başta olmak üzere frigorifik taşımacılık alanında hizmet veriyor. ADES Uluslararası Nakliyat, büyüyen operasyon hacmi ve müşteri taleplerine yanıt verebilmek amacıyla filosuna kattığı yeni Volvo FH 500 HP 4x2 çekici modellerini; güvenilir sürüş, sağlamlık, gelişmiş teknolojik altyapı, yakıt ekonomisi ve yüksek verimlilik özellikleri nedeniyle tercih etti. Yeni kamyonlar, Marubeni Dağıtım ve Servis Kamyon Saha Satış Müdürü Yetkin Leventeli ve Kamyon Satış Sonrası Hizmetler Saha Müdürü Mahmut Karacaoğlan tarafından ADES Uluslararası Nakliyat Kurucusu ve Sahibi Hacı Abdo Mercimek ve Ömer Mercimek’e teslim edildi.

Hacı Abdo Mercimek: “Volvo Trucks ile Operasyonlarımıza Yeni Bir İvme Kazandırıyoruz”

Yeni araç yatırımıyla ilgili ADES Uluslararası Nakliyat Kurucusu ve Sahibi Hacı Abdo Mercimek; “1979 yılından günümüze, babadan oğula devam eden bir aile şirketi olarak; sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda insan kaynağımıza ve filomuza aralıksız yatırım yapıyoruz. Zaman faktörünün çok önemli olduğu uluslararası yaş sebze ve meyve nakliye işinde olan şirketimizin, lojistik döngüsünün daha hızlı ve güvenli bir şekilde, sorunsuz olarak çalışabilmesi için Volvo Trucks markasını bir kez daha tercih ettik. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan yaklaşımları sayesinde yeni kamyon alım kararımızı Volvo Trucks’tan yana kullandık. Filomuzdaki mevcut Volvo Trucks araçlarımız ile işlerimiz kesintisiz devam ederken, yatırımlarımızın karşılığını almanın verdiği deneyimle filomuzu gençleştirdik. Marubeni Dağıtım ve Servis, Volvo Trucks ve VFS yetkililerine destekleri için teşekkür ediyor, iş birliğimizin daim olmasını diliyorum” dedi.