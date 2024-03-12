Avrupa ve Kuzey Afrika ülkeleriyle Türkiye arasında lojistik çözümler sunan Bulung Logistics, çekici filosunu yeni araçlarla büyütmeye devam ediyor. Yeni satın alınan 50 adet IVECO S-Way çekici ile ilgili değerlendirmede bulunan Bulung Logistics’in Türkiye Genel Müdürü Savaş Kasap, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak yeni çekicilerle özmal araç ve ekipman sayılarının 700’e ulaştığını vurguladı. Kasap, IVECO S-Way çekicileri, yakıt tasarrufu, kabin konforu ve sürüş performansı özelliklerinden dolayı tercih ettiklerini belirtti.

“50 aracın tamamı ADR’li”

Söz konusu çekicilerin güvenlik ve verimlilik odaklı teknolojik donanımlarına da dikkati çeken Kasap, “ADR’li araçlar ile taşınması zorunlu olan yükler için IVECO S-Way çekiciler ile daha güvenli ve verimli hizmet sağlayarak müşterilerimize rekabet avantajı kazandıracağız.” dedi.

“Bulung Logistics’in büyümesine katkı sağlamak istiyoruz”

Teslimat töreninde konuşan IVECO Yetkili Satıcısı Iveco Otomotiv Genel Müdürü Rüştü Başargan, “Lojistik sektörünün en hızlı büyüyen firmalarından olan Bulung Logistics’e IVECO S-Way çekiciler ile katkı sunarak iş birliğimizi gelecek yıllarda da sürdürmek istiyoruz.” dedi.

IVECO Yetkili Satıcısı Iveco Otomotiv Ağır Vasıta Satış Müdürü Çayan Tubay da “IVECO S-Way çekiciler, seri diferansiyel oranı ve 13 litrelik güçlü motor yapısıyla yakıt tasarrufu sağlıyor. Geniş kabin alanı ile de eşsiz bir konfor sunuyor.” diye konuştu. Tubay, Bulung Logistics’e teslim edilen 490 HP güce sahip IVECO S-WAY AS440S49T/FP-LT model araçların, diğer S-Way modellerinde olduğu gibi, iki yıl sınırsız full garanti ve 90 bin kilometrelik bakım aralıkları ile işletme giderlerini minimize ettiğini de söyledi.