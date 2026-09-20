Doğa ve kanyon sporlarının yaygınlaştırılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kanyon Bursa Derneği, yeni nesilleri doğa sporlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Dernek tarafından Bilecik'te bulunan Abadiye Kanyonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 8 yaşındaki Asya Yeşilyurt da kanyon geçişine katıldı.

Deneyimli kanyoncular Abdul Celil Yediel, Serdal Kurtaran ve Ahmet Demirtaş ile birlikte parkura çıkan Asya Yeşilyurt'a aynı zamanda Kanyon Bursa Derneği kanyoncusu olan babası Zakir Yeşilyurt da eşlik etti.

Gerekli güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen geçişte Asya, deneyimli sporcuların rehberliğinde Abadiye Kanyonu'nun zorlu bölümlerini geçti. Ekip çalışması ve kontrollü ilerleme ile sürdürülen etkinlikte 8 yaşındaki Asya, parkuru başarıyla tamamladı.

Geçişin ardından Asya'nın, Abadiye Kanyonu'nu geçen en genç kanyoncu olduğu ifade edildi.

Kanyon Bursa Derneği, kanyon sporunun güvenli ve bilinçli şekilde yapılmasının yanı sıra doğa sporları kültürünün çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor.

Abadiye Kanyonu geçişinin de deneyimli sporcuların bilgi ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmasına örnek teşkil ettiği belirtildi.

8 yaşındaki Asya'nın parkuru tamamlamasının ardından yaşadığı mutluluk, etkinliğe katılan ekip üyeleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.