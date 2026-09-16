Kuzey Kıbrıs Türk Cuhmuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının egemen haklarının korunmasının 'hayali temennilerle değil, gerçeklerle hareket etmeyi' zorunlu kıldığını belirterek, 'Kıbrıs Türk halkının varlığını ve geleceğini teminat altına alacak yegane zemin, egemen eşit iki devletin kabulü ve Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir' dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu; KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın 'BM Genel Sekreteri'nin işaret ettiği 7 başlığın tümünde ilerlemeye hazır oldukları' yönündeki değerlendirmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs ulusal davasında ve Kıbrıs Türk halkının egemen haklarının korunmasında gerçeklerle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Ertuğruloğlu, 'Kıbrıs Türk halkının varlığını ve geleceğini teminat altına alacak yegane zemin, egemen eşit iki devletin kabulü ve Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir' ifadelerini kullandı.

'BM ve AB'nin taraflı yaklaşımı, tıkanıklığın asıl sebebi'

Kıbrıs sorunundaki tıkanıklığın asıl sebebinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlikte Rum tarafını tek taraflı olarak 'şımartan ve koruyan' BM ile AB'nin taraflı yaklaşımı olduğunu savunan Ertuğruloğlu, 'Muhatabımızın kim olduğu ve hangi aktörlerin bu haksız statükoyu beslediği gayet açıkken, uluslararası toplumun neresi olduğu meçhul bir 'çizgiye çekildiğini' iddia etmek diplomatik bir başarı değil, aksine rasyonel gerçeklerden uzak bir hayalperestliktir' dedi.

'Sorunun kaynağı olan aktörlerden medet ummak başarı getirmez'

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 'sorunun kaynağı' olarak nitelendirdiği aktörlerden medet ummanın başarı getirmeyeceğini belirterek, 'Kiminle muhatap olunduğu biliniyor olmasına karşın bilinmiyormuş gibi davranma, siyasi bir beceri ve başarı hikayesi değildir. Muhatabımız da sadece GKRY değil, onu şımartan BM ve AB'dir. Bunları da neresi olduğu meçhul bir 'çizgiye getirdiğini' iddia etmek ise hayalperestliktir. Kimden, kimlerden medet umduğuna kişilerin iyi bakması ve doğru analiz yapması gerekmez mi?' ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın açıklaması

BM'nin işaret ettiği 7 başlık yeni geçiş noktalarının açılması, ara bölgedeki mayınların temizlenmesi, düzensiz göçle ortak mücadele mekanizması kurulması, doğal afetlerde ortak müdahale ve kriz yönetimi mekanizması oluşturulması, Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerin ortak spor faaliyetlerine katılabilmesi, karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı sorunlarının çözülmesi, sivil toplum mekanizmasının oluşturulmasını içeriyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldığı bir yayında Kıbrıs sorunundaki tıkanıklığın aşılması için doğru bir diplomatik hatta girdiklerini belirterek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in işaret ettiği 7 başlığın tamamında ilerlemeye hazır olduklarını söylemişti. Süreç açısından 'umutlu' olduğunu belirten Erhürman, 'Biz 7 konunun 7'sinde de ilerlemeye hazırız. 6 başlıkta zaten tamamız, 7'nci başlık olan yeni geçiş noktalarında pürüzler var, onları da aşmaya varız' ifadelerini kullanmıştı.