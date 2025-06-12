Bir önceki işlem gününü yüzde 0,28’lik sınırlı bir yükselişle 9.686 puanda tamamlayan BIST 100, seans boyunca 9.630 – 9.733 puan aralığında dalgalı bir seyir izledi. Gün sonu işlem hacmi ise 90,1 milyar TL ile dikkat çekti.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, endeksin kısa vadede 9.750 puan seviyesini aşmakta zorlandığı görülüyor. Bu seviyenin kırılması halinde 9.980 ve ardından 10.160 puan seviyeleri yeni direnç bölgeleri olarak izlenecek. Öte yandan, geri çekilmelerde 9.550 puan seviyesi ilk önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 9.420 ve 9.200 puan seviyeleri gündeme gelebilir.

Dolar bazında endeks, güne 246 dolar seviyesinden başladı ve günü 247 dolardan tamamladı. Gün içinde 246 – 248 dolar bandında işlem gören BIST 100 için yukarı yönlü hareketlerde 257 dolar seviyesi teknik direnç konumunda. Aşağı yönlü risklerde ise 245 dolar ilk destek seviyesi olarak izlenirken, bu seviyenin altına sarkılması durumunda 234 dolara kadar bir geri çekilme potansiyeli bulunuyor.

Yatırımcıların, piyasalardaki yön arayışının sürdüğü bu süreçte, kısa vadeli teknik seviyeleri dikkatle takip etmeleri ve olası volatiliteye karşı temkinli davranmaları öneriliyor.