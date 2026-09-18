Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederken formalarında dikkat çeken bir değişiklikle sahaya çıktı. Sezon başından bu yana forma sırtında yer alan Tera logosu bu kez kullanılmadı. Logo yerine futbolcuların isimleri formanın üst bölümünde yer aldı.

Tera logosunun, 11 Eylül'de oynanan Erzurumspor karşılaşmasında ve daha önceki Avrupa kupası maçında formalarda bulunduğu aktarılırken, Marsilya maçında kaldırılması dikkat çekti.

İki yıllık sponsorluk anlaşması yapılmıştı

Beşiktaş ile Tera Yatırım Holding arasındaki sponsorluk anlaşması 12 Mayıs 2026'da KAP'a duyurulmuştu. Açıklamaya göre taraflar, 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere iki yıllık forma sırt sponsorluğu konusunda anlaşmıştı.

17 Ağustos'ta ise anlaşmanın lansmanı Tüpraş Stadyumu'nda yapılmış, törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de katılmıştı. Sponsorluk kapsamında futbol A takımının yanı sıra erkek basketbol takımı da yer alıyordu.

Beşiktaş'ın Tera logosunu Marsilya maçında kullanmaması sonrasında sponsorluk anlaşmasının feshedildiğine ilişkin kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle mevcut durumda yalnızca logonun formadan çıkarıldığı kesin olarak ifade edilebiliyor.

Beşiktaş hisselerinde sert kayıp

Tera tarafındaki gelişmelerin yaşandığı süreçte Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın borsadaki performansı da dikkat çekti.

BJKAS payı 16 Eylül'de 2,36 TL'den kapanırken, 17 Eylül'de 2,13 TL'ye geriledi. Böylece hisse bir günde yaklaşık yüzde 9,75 değer kaybetti.

Tera tarafında soruşturma süreci

Tera Grubu'nun da adının geçtiği sermaye piyasası soruşturmasında son günlerde önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alınırken, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

SPK'nın aldığı kararlarla da yedi portföy yönetim şirketinin yönettiği toplam 130 yatırım fonuna ilişkin tasfiye süreci başlatıldı. Yaşanan gelişmeler, Borsa İstanbul'da sert satışların görüldüğü bir döneme denk geldi.

Beşiktaş'ın Tera logosunu formasından çıkarması, bu gelişmelerin ardından sponsorluk ilişkisinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Kulübün konuya ilişkin resmi açıklaması bekleniyor.