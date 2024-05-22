Çay sektörünün dünyadaki seçkin markaları arasında yer alan Beta Tea, bu yıl ilk kez düzenlenen ve gelenekselleşmesi planlanan Beta Uluslararası Çay ve Kültür Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 21 Mayıs Dünya Çay Günü’nde özel resepsiyon daveti ile başlayan festival, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Beta Yeni Han’ın tarihi atmosferinde katılımcılarla buluşuyor. Türkiye ve dünya çay kültüründe önemli bir yere sahip olan çay çeşitlerinin tanıtılacağı festivalde, çayın büyülü dünyasının kapıları ardına kadar aralanıyor.

“Bu festival ile Uluslararası Çay Günü’nü bir adım öteye taşıyoruz”

21 Mayıs Dünya Çay Günü’nde gerçekleşen açılış resepsiyonunda konuşma yapan Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü Hatice Uğur, “Beta Gıda olarak, bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz ‘Beta Uluslararası Çay ve Kültür Festivali’nde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 2019’dan beri her yıl 21 Mayıs’ta kutladığımız Dünya Çay Günü’nü bir adım öteye taşıdığımız bu festivalde, Türk çay kültürünün yanı sıra çeşitli dünya ülkelerine ait çay kültürlerini de bir araya getirdik. Bu sebeple festival süresince, çayın birleştirici gücü ile dünyadaki farklı çay geleneklerinin hikayesine de birlikte tanıklık edeceğiz.”

“Coğrafi sınırları aşarak, çayın birleştirici yolculuğuna hep birlikte çıkıyoruz”

Kendi çay kültürlerini paylaşarak, festivale sundukları katkılardan dolayı çeşitli ülkelerin temsilcilerine ve tüm katılımcılara teşekkürlerini ileten Hatice Uğur, şöyle devam etti: “Dünyanın en yaygın tüketilen içecekleri arasında yer alan çayın, bulunduğu ülkeye ve yetiştiği bölgeye göre kategorilere ayrıldığı stantlarımızda; ülkelerin kültürel değerleri ve geleneklerini yansıtan seremonileri de açılış resepsiyonunda tüketicilerle buluştu. Çin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Kung-fu Çay Seremonisi’nin ve Arjantin Büyükelçiliği tarafından hazırlanan Mate Çay Seremonisi’nin yanı sıra Sri Lanka Kültür Seremonisi de katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Bu stantlar, festivalin devam eden günlerinde de alanda ziyaret edilebilecek. Keyifli çay gösterileri ile coğrafi sınırları aşarak, çayın birleştirici yolculuğuna hep birlikte çıkacağımız bu festival boyunca, çaya dair birçok yeni bilgi ve deneyimi hep birlikte ve eğlenerek tecrübe edeceğiz.”

Türkiye Çay Demleme Şampiyonu eşliğinde Türk Çay Kültürü Seremonisi gerçekleşti

Beta Tea, 2022 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen ve Türkiye’nin gururu olan Türk çayına, Beta Uluslararası Çay ve Kültür Festivali ile sahip çıkıyor.

Misafirlerin geleneksel kıyafetlerle katılım gösterdiği açılış resepsiyonunda, Türkiye Geleneksel Kemençe ve Tulum Gösterisi’nin yanı sıra Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Gülhanım Delihasan’ın eşliğinde Türk Çay Kültürü Seremonisi düzenlendi. Sayın Delihasan festivalde Türkiye Standında düzenleyeceği çay demleme workshoplarıyla da festival katılımcılarına Türk Çay Kültürü’nü tanıtıyor.

Sri Lanka Büyükelçisi Sayın Hasanthi U. Dissanayake'in, Çin Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Sayın Meifen Zhou’nun, Arjantin Başkonsolos Yardımcısı Sayın Fabiana López’in ve Hindistan Ticari Konsolosu Sayın Raj Kumar Tanwar’ın katıldığı açılış resepsiyonunda, araştırmacı-yazar ve tarih profesörü olan Kemalettin Kuzucu gibi Türk yetkililer de ziyaretçiler arasındaki yerini aldı.

39 İmza Dünya Çay Karışımları ve Türleri ile harmanlanmış Resepsiyon Menüsü

Ünlü Şef Eyüp Kemal Sevinç’in 39 İmza Dünya Çay Karışımları ve Türleri ile resepsiyona özel, özenle hazırladığı çaylı lezzetler menüsü de davetlilerle buluştu. Ekşi krema eşliğinde Jasmine çayı ile demlenmiş enginar çorbası, Türk çayı içinde pişirilmiş mantı (Çaylı acı yağlı yoğurt sos ile) gibi lezzetlerin yer aldığı menü, davetlilere çayı farklı boyutlarda deneyimleme fırsatı sundu.

Dünyanın dört bir yanından gelen 39 çeşit çay harmanı, tüketicilerin tadımına açık olacak

Asya’nın yeşil çaylarından Afrika’nın bitkisel çaylarına kadar geniş bir yelpazede sunulan, dünyanın dört bir yanından gelen 39 farklı çeşit çay harmanı, 10 mt uzunluğundaki tadım masasında, festival boyunca tüketicilerin tadımına açık olacak.

Festival, Türk çay tarımının 100. yılında, çay tarımına emek veren üreticilere ithaf edildi

Türk çay tarımının 100. yılında düzenlenen ve çay tarımına emek veren tüm üreticilere ithaf edilen festivalde Beta Tea, bu önemli kilometre taşını kutlamak amacıyla özel etkinlik ve sergiler düzenliyor.

Çeşitli yarışma ve ödüllerin yanı sıra farklı workshopların da yer alacağı festivalde, çayın eşsiz tarihine ışık tutan sergiler de festival boyunca ziyaretçileri ağırlayacak. Çay Zaman Tüneli’nde Çayın Üretim Aşamaları ve Geçmişten Günümüze Beta Tea Ambalajları, Yapay Zeka ile Çay Dünyası ve Ar-Ge Projeleri sergileri festival boyunca ziyaret edilebilecek.