Elektronik bileşen sektöründe, yarı iletkenler, güç elektroniği, elektromekanik ve diğer bileşen çözümlerinden oluşan geniş ürün yelpazesiyle, kapsamlı bir teknolojik çözüm tedarik hizmeti sunan Empa Elektronik, 2025 yılına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. Şubat ayında başarılı bir halka arzla Borsa İstanbul’a adım atan şirket, 2025 yılında 3 milyar 624 milyon 518 bin 512 TL hasılat elde etti. Geçen yıl brüt karı 750 milyon 580 bin 467, esas faaliyet karı 477 milyon 62 bin 116 TL, net dönem karı 82 milyon 711 bin 372 TL olan şirketin toplam kaynakları ise 1 milyar 987 milyon 911 bin 992 TL’ye ulaştı.

Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel, 2025’in kendileri için yoğun bir halka arz hazırlık dönemi olmakla birlikte önemli yatırımlara imza atılan bir yıl olduğunu söyledi. Bu yatırımların Ar-Ge’den coğrafi genişlemeye, ekosistem geliştirme ve yeni iş birlikleri oluşturmadan dijitalleşmeye kadar geniş bir çerçeveye yayıldığını söyleyen Sarpel, “Empa Elektronik’in adeta kabuk değiştirmesine olanak tanıyan bu yatırım ve hamlelerimizi ‘Empa 2.0’ adını verdiğimiz gelecek vizyonumuz altında topladık” dedi.

Ar-Ge Merkezi Bakanlık onayı aldı

Empa 2.0 vizyonu çerçevesinde attıkları adımlarla 2025 yılında önemli yatırımlar hayata geçirdiklerini anlatan Sarpel, “Empa Elektronik Ar-Ge Merkezi, geçen yılın eylül ayı itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi Belgesi’ni almaya hak kazandı. Bizim için stratejik bir dönüm noktası olan bu gelişme, işimizin önemli bir parçasını oluşturan Yeni Nesil Ar-Ge Modelimizi geliştirmemize imkân sağlamakla kalmayarak uçta yapay zekâ, bulut-IoT ve gömülü elektronik alanlarında sahip olduğumuz uzmanlıkla birleştiğinde, savunma teknolojilerinden akıllı tarıma, endüstriyel elektronikten enerji verimliliğine kadar geniş bir alanda geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimizi daha da güçlendirdi, projelerimize hız kazandırdı” dedi.

Orta ve Doğu Avrupa pazarında önemli adım

2025 yılında coğrafi genişleme ve yeni pazarlara adım atma konusunda da önemli adımlar attıklarını kaydeden Sarpel, şunları söyledi:

“Geçen yıl faaliyete geçirdiğimiz Macaristan merkezli Empa Electronics CEE ile Macaristan, Polonya ve Çekya başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa (CEE) pazarında daha hızlı ve kapsamlı hizmet vermeye başladık. Empa Electronics CEE bize, CEE pazarındaki müşterilerimize daha yakın olma ve birebir ilişkiler kurma fırsatı verdi. Empa Electronics CEE, Türkiye dışındaki faaliyetlerimizi genişletmek ve bölgesel müşteri portföyümüzü artırmak için stratejik bir rol oynuyor. Bu sayede bölgesel müşteri ilişkilerimiz ve varlığımız güçlenirken CEE pazarındaki satış ve lojistik süreçlerimiz hızlanıyor. Empa Electronics CEE aynı zamanda Empa Elektronik’in teknik ve mühendislik desteğini CEE müşterilerine direkt ulaştırabilme imkanı sunuyor.”

Teknoloji ekosistemine katkısını artırıyor

Öte yandan ekosistem geliştirme ve yeni işbirlikleri oluşturma hedefiyle firmalarla ortak yatırımlar yaparak yerli ve milli çözüm projelerine katkı sağlamayı, savunma sanayi gibi kritik alanlarda daha fazla yer almayı amaçladıklarını da kaydeden Sarpel, “Bu konudaki ilk girişimlerimizi de gerçekleştirdik ve 3 şirkete yatırım yaptık. Bunlardan Büyütech, araç kamerası alanında Türkiye'nin ilk ve tek üreticisi olma özelliğini taşıyor. Saykal, mobilite ekosisteminin ihtiyaçlarına yönelik ileri teknoloji elektronik sensörler, motor sürücüler ve kontrol sistemleri geliştirip üretiyor. Ampherr ise elektrikli araçlarda kullanılmaya uygun lityum-iyon bataryaların üretimi konusunda faaliyet gösteriyor” şeklinde konuştu.