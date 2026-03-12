Şirket, değişen piyasa koşullarına rağmen güçlü operasyonel yapısı, yaygın hizmet ağı ve disiplinli maliyet yönetimi sayesinde yılı 95,5 milyon TL net dönem kârı ile tamamladı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, “Pazar dinamiklerindeki değişime bağlı olarak satış gelirlerinde bir miktar daralma yaşansa da gider yönetimindeki disiplinimiz ve verimlilik odaklı operasyonel yaklaşımımız sayesinde operasyonel kârlılığımızı sürdürebildik” dedi.

Enerji, elektromekanik, iklimlendirme ve e-mobilite alanlarındaki faaliyetleri ile sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlayan Üçay Mühendislik, 2025 yılınında da büyümesini sürdürdü. 2025 yılı sonunda şirketin toplam varlık büyüklüğü 2,06 milyar TL’ye, özkaynak büyüklüğü ise 1,09 milyar TL’ye ulaşarak güçlü finansal yapısını korudu. Bir önceki yıla göre %9,62 büyüyen özkaynaklar, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisi açısından sağlam bir sermaye tabanı oluşturdu. Söz konusu dönemde şirketin hasılatı 2,8 milyar TL olurken, 95,5 milyon TL net dönem kârı elde etti.

“Satışlardaki daralmaya rağmen operasyonel kârlılığımızı sürdürdük”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, “2025 yılı, Üçay Mühendislik’in operasyonel çevikliğini ve pazardaki rekabetçi gücünü en üst seviyede sergilediği bir yıl oldu. Değişen piyasa koşullarına rağmen müşteri odaklı stratejimiz ve güçlü teknik altyapımız sayesinde bütçe hedeflerimize sadık kalarak yılı başarıyla tamamladık. Pazar dinamiklerindeki değişime bağlı olarak satış gelirlerinde bir miktar daralma yaşansa da gider yönetimindeki disiplinimiz ve verimlilik odaklı operasyonel yaklaşımımız sayesinde operasyonel kârlılığımızı sürdürebildik. Ulaştığımız 67 bin müşteri kontağı ve bunun 22 binden fazlasının sözleşmeye dönüşmesi, müşterilerimizin Üçay markasına duyduğu güvenin en önemli göstergesi oldu. Bağlı ortaklığımız Elaris’te elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanında büyümemizi sürdürüyoruz. 2024 yılında 57 olan şarj istasyonu sayımız, 2025 yılı itibarıyla 71 aktif istasyona ulaştı. Şirket olarak faaliyetlerimizde dijitalleşmeye verdiğimiz önem de operasyonel verimliliğimizi artıran önemli unsurlardan biri. Saha operasyonlarında kullandığımız dijital takip sistemleri ve gelişmiş CRM altyapısı projelerimizi daha verimli yönetmemize katkı sağlarken, maliyet yönetiminde sağladığımız disiplin de kârlılığın korunmasına destek oluyor” dedi.

“2026’ya 1,5 milyar TL’yi aşan yeni iş anlaşmalarıyla güçlü giriş yaptık”

Şakacı, şirketin gelecek vizyonuna ilişkin ise şöyle konuştu: “2026 vizyonumuz doğrultusunda teknolojik altyapımızı daha da güçlendirerek ‘akıllı mühendislik’ çözümlerine odaklanacağız. Müşteri deneyimini uçtan uca dijitalleştirirken, karbon ayak izini azaltan projelerimizle çevresel sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Enerji verimliliği, güneş enerjisi sistemleri ve elektrikli araç şarj altyapıları gibi alanlarda artan talebin, mühendislik ve proje geliştirme kabiliyetimizle birleşerek orta ve uzun vadeli büyümemizi destekleyeceğine inanıyoruz.

Ocak ayında başarıyla tamamladığımız ve yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arz süreci de büyüme hedeflerimizi destekleyen önemli bir kilometre taşı oldu. Aynı zamanda 2026 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 1,5 milyar TL’yi aşan üç yeni iş anlaşması ile yıla güçlü bir başlangıç yaptık. Güçlü mühendislik altyapımız, yaygın hizmet ağımız ve enerji dönüşümüne odaklanan stratejik yatırımlarımız sayesinde önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyümemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”