Bugün organik tarım projeleri, yaklaşık 8 bin sözleşmeli çiftçisi ve modern üretim tesisleriyle organik üretimin öncülerinden Elite Naturel, 2025 yılında 2,1 milyar TL hasılat elde etti. Aynı dönemde brüt karı 933 milyon TL olurken, dönem karı 247 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin finansal sonuçlarındaki değişimde, yüksek enflasyon ortamının hammadde ve operasyonel maliyetler üzerindeki artırıcı etkisi ile döviz kurlarındaki sınırlı artışın ihracat gelirlerinin reel değerini baskılaması belirleyici oldu. Buna karşın şirketin yurt içi satışları bir önceki döneme göre reel olarak %66 oranında artış göstererek güçlü bir performans sergiledi. Söz konusu makroekonomik etkiler nedeniyle yurt dışı satışlar TL bazında sınırlı bir gerileme kaydederken, şirket ihracat ağırlıklı yapısını koruyarak toplam satışlarının yaklaşık %70’ini ihracattan elde etti.

“İhracat odaklı büyüme sürerken, Türkiye pazarında da genişleyeceğiz”

Elite Naturel CEO’su Çağrı Eşmekaya, “Elite Naturel olarak üretimimizin yüzde 80’den fazlasını ihraç ediyoruz. Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya başta olmak üzere birçok pazarda organik ve doğal ürünlere yönelik talebin hızla arttığını görüyoruz. Türkiye’nin iklimsel avantajları ve organik üretim konusundaki güçlü altyapımız sayesinde global pazarlarda rekabet gücümüzü her geçen yıl daha da artırıyoruz” dedi.

ABD’nin şirket için en önemli ihracat pazarlarından biri olduğunu belirten Eşmekaya, regenerative organic üretim standartlarına uygun üretim yaparak bu pazardaki varlıklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Asya-Pasifik bölgesinde de önemli bir büyüme yakaladıklarını belirten Eşmekaya, Kore ve Japonya’daki satışların sürdüğünü, Çin’de ise online pazarlarda aktif olarak yer aldıklarını kaydetti.

Eşmekaya ayrıca, ihracatın güçlü büyümenin temel unsurlarından biri olmaya devam ettiğini ancak önümüzdeki dönemde Türkiye pazarında da daha güçlü bir büyüme hedeflediklerini belirterek, organik ve sağlıklı gıdaya yönelik artan tüketici talebi doğrultusunda yurt içinde de ürün çeşitliliğini ve dağıtım kanallarını genişletmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

“Organik tarım ekosistemini büyütmeye devam edeceğiz”

Yaklaşık 8 bin sözleşmeli çiftçi ile organik üretim gerçekleştirdiklerini belirten Eşmekaya, Elite Naturel’in organik tarımı yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü Elite Organik Projeleri (EOP) kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinde organik üretim ekosistemi oluşturduklarının altını çizdi. Eşmekaya, bu projeler aracılığıyla çiftçilere organik tarım konusunda eğitim, teknik danışmanlık ve üretim süreçlerinde gerekli olan girdilerin sağlanması gibi kapsamlı destekler sunduklarını belirterek, “Çiftçilerimizin organik tarıma geçiş sürecini kolaylaştırırken aynı zamanda onların daha sürdürülebilir ve katma değerli bir üretim modeline dahil olmalarını sağlıyoruz. Bu yaklaşım, üreticilerimizin ekonomik olarak güçlenmesine ve üretim kapasitelerini geliştirmesine katkı sağlarken, Türkiye’de organik tarımın yaygınlaşmasına, kırsal kalkınmanın desteklenmesine ve yüksek katma değerli tarım ürünleri ihracatının güçlenmesine de olanak sunuyor” diye konuştu.

“Katma değerli ürünlerle büyümemizi sürdüreceğiz”

Ürün portföyüne ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Eşmekaya, “Başkent OSB ve Polatlı’daki üretim tesislerinde %100 sıkma meyve suları, smoothie’ler ve fonksiyonel shot’lar üretiyoruz. Freeze dry ve air dry teknolojileriyle işlenen ürünlerle portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz. 2024 yılında organik meyvelerden üretilen bebek mamaları ile adım attığımız bebek beslenmesi kategorisinde farklı ürünlerle büyümeyi planlıyoruz. Yakın dönemde organik çocuk meyve suları ve sağlıklı çocuk atıştırmalıkları gibi yeni ürün gruplarını piyasaya sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Elite Naturel’in tarımsal üretim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına da değinen Eşmekaya, Adana Yumurtalık’ta kurulan plantasyon tesislerinin ardından Yozgat’ta bulunan yaklaşık 450 dönümlük yeni plantasyon sahası için çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Bu alanda ilk etapta 160 bin adet Albion çilek fidesi dikmeyi planladıklarını ifade eden Eşmekaya, yetiştirilecek ürünlerin özellikle kurutulmuş sağlıklı atıştırmalık üretiminde kullanılacağını söyledi. Yeni yaş sebze ve meyve işleme tesisinin devreye alınmasıyla yıllık üretim kapasitelerinin 45 bin tona ulaştığını belirten Eşmekaya, “Organik tarım yaptığımız plantasyon sahalarımızı genişleterek tedarik zincirimizi güçlendirmeyi ve katma değeri yüksek ürünlerle büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz” şeklinde açıkladı.