Şahinbey Belediye Spor Kulübü'nün minik masa tenisi kız takımı, Malatya'da düzenlenen Masa Tenisi Minikler Bölge Ferdi ve Takım Müsabakaları'nda önemli bir başarıya imza attı. Şahinbey'in genç sporcuları, zorlu karşılaşmaların ardından bölge ikinciliğini elde ederek Gaziantep'in gururu oldu.

11-13 Eylül tarihleri arasında Malatya'da gerçekleştirilen Masa Tenisi Minikler Bölge Ferdi ve Takım Müsabakaları, farklı illerden genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuvada Şahinbey Belediye Spor Kulübü'nü temsil eden kız sporcular, ortaya koydukları mücadele ve performansla dikkat çekti. Takım müsabakalarında rakipleri karşısında başarılı maçlar çıkaran Şahinbey'in minik raketleri, organizasyonu bölge ikincisi olarak tamamladı.

Düzenlenen turnuvada derece elde eden sporcular kendilerine destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na, Şahinbey Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel'e ve Kulüp Müdürü Mehmet Zaroğlu'na vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ettiler.