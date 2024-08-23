Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Artvin ili Taşlıca köyü Cerattepe mevkiinde Eti Bakır Cerattepe İşletmesi tarafından işletilmekte olan 'Cerattepe Bakır Madeni, Kırma Eleme Tesisi ve Teleferik Hattı' projesine ait ÇED olumlu kararı hakkında Rize İdare Mahkemesi tarafından 11.07.2024 tarih ve E.2024/443, .2024/570 sayılı karar ile iptal kararı verilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına intikal eden karar gereği faaliyet sahibi işletmeye Rize İdare Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararına uyulması, proje alanında ve proje kapsamında üretime yönelik herhangi bir faaliyette bulunulmaması, aksi takdirde yasal işlemlerin tesis edileceği Artvin Valiliği'nin 20.08.2024 tarih ve 10237603 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. 21.08.2024 tarihinde mahallinde yapılan denetimde üretime yönelik herhangi bir faaliyetin olmadığı tespit edilmiş olup ve mevcut durum tutanak ile imza altına alınmıştır. Ayrıca bahse konu madencilik faaliyetinin durdurulması ile ilgili bilgi talebinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına da 21.08.2024 tarih ve 10272019 sayılı yazı ile faaliyetin durdurulduğuna dair bilgi verilmiştir” denildi.

Yeşil Artvin Derneği'nden, Cerattepe bölgesinde yürütülen maden ile ilgili açıklama

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, dernek binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mahkeme kararının maden şirketine tebliğ edildiğini ve bu kararın Artvin halkı için oldukça önemli olduğunu belirtti. Karahan, “Bu madenin durdurulmasına ilişkin bir karar. Biz görüşmelerimizde ve yazılarımızda oradaki söküm işlerini, rehabilitasyon işlemlerinde bir an önce başlaması gerektiğini söyledik. Bundan sonraki süreç çok önemli ve iyi takip etmemiz gerekiyor” dedi.



eşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda dernek avukatı Bedrettin Kalın ise, bu kararın 30 yıllık Cerattepe mücadelesinin en önemli aşamalarından biri olduğunu vurguladı. Kalın, “Kazandığımız bir davanın üzerinden 7 yıl boyunca bize tesis edilmesini bekledik. Bu nihayetinde olmuş oldu. Ancak her şey bitti gibi bir durum yok. Bir rehabilitasyon ve söküm süreci işlenmeye başlandı. Galerilerde çıkarılmış rezerv var ve bu rezervin götürülmesi gerekiyor. Ayrıca galerilerin doldurulması gerekiyor. Çünkü galeriler su topluyor ve biriken sular heyelanlara neden oluyor” şeklinde konuştu.

Kalın, Cerattepe bölgesinde geniş ruhsat alanlarının bulunduğunu ve bu alanlarda başka çalışmalar yapılmasının önünde bir engel olmadığını belirtti. Özellikle Melo’nun sırtında ve Sitimsara suyunun yakınlarında sondaj çalışmalarının başladığını bildiklerini söyleyen Kalın, bu durumun da yakından takip edildiğini ifade etti.



Son olarak, Kalın, Artvin’de madencilikle ilgili olarak yapılan bilgilendirme toplantısına katıldıklarını ve burada yetkililere çeşitli sorular sorduklarını ancak tatmin edici cevaplar alamadıklarını belirtti. Kalın, bu toplantıda MAPEK kurumunun yetersizliğinin ve kötü niyetli tutumlarının herkes tarafından görüldüğünü söyledi.