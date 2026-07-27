Bu eşsiz atmosferin en önemli buluşmalarından biri olan 33. Uluslararası Sahara Kültür, Sanat ve Folklor Festivali, bu yıl da rekor katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 60 bin kişinin buluştuğu festivalde, 2 bin metre rakımdaki Sahara Yaylası dev bir horon halkasına dönüştü.

"Sakin Şehir" (Cittaslow) unvanına sahip Şavşat'ta düzenlenen festival, yalnızca bölge halkını değil Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa ve kültür tutkunlarını da bir araya getirdi. Ladin, köknar ve sarıçam ormanlarının çevrelediği Sahara Milli Parkı'nda saatler süren horonlar, Karadeniz'in birlik ve dayanışma ruhunu yansıttı. Dronla görüntülenen binlerce kişilik horon halkası ise görenleri hayran bırakan kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Karadeniz kültürünün kalbi Sahara Yaylası'nda attı

Festival boyunca Artvin'in yanı sıra Rize, Trabzon, Ardahan, Kars ve farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, yöresel müzikler eşliğinde horon oynayarak Karadeniz kültürünü yaşattı. Halk oyunları gösterileri, folklor ekiplerinin performansları ve kültürel etkinlikler festivale renk kattı.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, festivalin bu yıl hedefledikleri katılım rakamına ulaştığını belirterek, baz istasyonlarından elde edilen verilere göre 50 bini aşkın telefon sinyali tespit edildiğini, telefon kullanmayanlarla birlikte yaklaşık 60 bin kişinin festivale katıldığını ifade etti. Geçen yıl yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı festivale bu yıl katılımın iki katına çıkması dikkat çekti.

Artvin, dört mevsim keşfedilmeyi bekleyen bir turizm hazinesi

Yalnızca festivaliyle değil, doğal zenginlikleriyle de öne çıkan Artvin; Kaçkar Dağları'nın eteklerinde uzanan yaylaları, el değmemiş ormanları, kanyonları, şelaleleri ve gölleriyle Türkiye'nin en önemli doğa turizmi destinasyonları arasında yer alıyor. Şavşat, Borçka Karagöl, Macahel, Hatila Vadisi ve Sahara Milli Parkı gibi eşsiz rotalar her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Misafirperver insanı, yöresel mutfağı ve geleneklerine sahip çıkan yaşam kültürüyle Artvin, ziyaretçilerine yalnızca bir gezi değil, unutulmaz bir deneyim sunuyor. Festival gibi organizasyonlar ise bölgenin tanıtımına önemli katkı sağlarken, turizm hareketliliğini de artırıyor.

Birlik ve beraberlik mesajı

Festival süresince herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması da organizasyonun en dikkat çeken yönlerinden biri oldu. Katılımcılar, doğanın kalbinde hem eğlenme hem de Karadeniz'in köklü kültürünü yaşama fırsatı bulurken, ortaya çıkan tablo Artvin'in sadece doğal güzellikleriyle değil, hoşgörü ve dayanışma kültürüyle de örnek şehirlerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Her yıl büyüyen Sahara Festivali, Artvin'in turizm potansiyelini güçlendiren ve kentin kültürel mirasını gelecek nesillere taşıyan en önemli organizasyonlardan biri olmayı sürdürüyor.