Satave Yaylası’nda gerçekleştirilen festival, 20 köyün ortak katkısıyla düzenlendi. Yöre halkı tarafından “Gürcü Festivali” olarak da bilinen etkinlik, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen vatandaşların katılımıyla adeta bir kültür buluşmasına dönüştü.

Doğası, tarihi ve zengin kültürel yapısıyla Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri olan Artvin, farklı kültürlerin yüzyıllardır barış ve uyum içinde yaşadığı bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor. Şavşat’ta düzenlenen bu tür etkinlikler, bölgenin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkı sağlıyor.

Yaylada horon coşkusu

Festival alanında Türkçe ve Gürcüce seslendirilen şarkılar ve türküler eşliğinde vatandaşlar saatlerce horon oynadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte kimi katılımcılar programları takip ederken, kimi vatandaşlar ise kurdukları çadırlarda piknik yaparak Satave Yaylası’nın eşsiz doğasının keyfini çıkardı.

Festivale gelen ziyaretçiler, bir yandan yöresel müziklerle eğlenirken diğer yandan Artvin’in doğal güzellikleriyle buluşma fırsatı yakaladı.

Satave’nin geleneksel lezzeti ikram edildi

Festivalin simgesi haline gelen ve kaymakla hazırlanan geleneksel “gevrek” de katılımcılara ikram edildi. Yöreye özgü bu lezzet, festivale adını verirken kültürel mirasın önemli parçalarından biri olarak yaşatılmaya devam ediyor.

“Kültürümüzü gelecek nesillere taşıyoruz”

Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci, festivalde yaptığı konuşmada, ilçede düzenlenen kültürel etkinliklere ilginin her geçen yıl arttığını belirtti.

Celepci, farklı şehirlerden vatandaşların festivale katıldığını ifade ederek, “Şavşat bu sene festivalleriyle ön plana çıktı. Geçen seneye oranla katılım sayılarımız inanılmaz oranda yükseldi. İnsanlar çadırlarını kurmuşlar; Bursa’dan, Ankara’dan, Kocaeli’nden birçok yerden buraya gelmişler. Bizler de bu güzel festivali önemsiyoruz. Bu festivaller kültürümüzü, geleneğimizi, örfümüzü ve adetlerimizi genç nesillere taşıyarak ciddi bir katkı sağlıyor. Her zaman söylüyoruz; geçmişini bilemeyen geleceğini asla bilemez” dedi.

Satave Gevrek Festivali, Artvin’in yalnızca doğal güzellikleriyle değil, farklı kültürleri bir arada yaşatan hoşgörü iklimiyle de Türkiye’ye örnek olduğunu bir kez daha gösterdi.