Bakan Bolat, bir dizi program için geldiği Artvin'de Valilikte yaptığı açıklamada, kentin ticaret, lojistik ve sınır geçişleri açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, Sarp Gümrük Kapısı'ndaki çalışmalar ile esnafa yönelik desteklerin gündemlerinde olduğunu söyledi. Bakan Bolat, "Şehir buluşmaları kapsamında bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz ve ilgili kurumlarımızla birlikte Artvin'in genel durumu, ihtiyaçları ve talepleri üzerine değerlendirmelerde bulunacağız. Artvin; turizmi, enerji yatırımları, sınır ticareti ve lojistik gücüyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Sarp Gümrük Kapısı, Türkiye'nin Gürcistan'a, Rusya'ya ve Türk cumhuriyetlerine açılan en önemli ticaret kapılarının başında geliyor. Buradaki geçişlerin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirecek, ilgili kurumlarımız ve yerel yöneticilerimizle istişarelerde bulunacağız. Bunun yanında esnafımıza yönelik finansman desteklerimiz de sürüyor. Artvin'de yılbaşından bu yana sağlanan desteklere ilave olarak, ziyaretimiz vesilesiyle pazartesi sabahından itibaren Halkbank aracılığıyla TESKOM kefaleti ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri üzerinden Artvin esnafımıza 100 milyon liralık kredi desteği sağlayacağız. Bu kaynağın şehir ekonomisine can suyu olacağına ve piyasalara hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz. Ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Artvin'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyor, gerçekleştireceğimiz görüşmelerin ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.