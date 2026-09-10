KRONE Türkiye, Ar-Ge Merkezi olarak tescillendi

Net Global halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 09-10-11 Eylül 2026

Volkswagen Amarok’tan Eylül Ayında Çok Özel Kredili AlımAvantajları

Onur Yüksek Teknoloji ve MHR GYO’ya bedelsiz sermaye artırım onayı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Piyasalardaki kur tartışmasına Şimşek’ten sert yanıt: Hiçbir dayanağı yok

Köpek sahipleri dikkat! Kayıt yaptırmayana 10 bin, terk edene 108 bin TL ceza

45 saatlik çalışma düzeni değişiyor mu? Yeni modelde sektör detayı dikkat çekti

LG televizyonlarla ilgili çarpıcı iddia: Ekran kapalıyken bile mikrofon çalışıyor mu?

Açılış programının ardından başlayan müsabakalar iki gün devam edecek.

Turnuvayı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Kara, organizasyona destek veren kurumlara ve sponsorlara teşekkür ederek sporculara başarılar diledi.

Yeni stat ve spor kampüsünün temelleri kazılıyor

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, 20 ülkeden 140 genç sporcuyu Artvin'de buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Turnuvanın, Türk güreşinin önemli isimlerinden merhum Mehmet Sosanoğlu'nun anısını yaşatmak amacıyla düzenlendiğini ifade eden Kara, organizasyonun Artvin'in tanıtımına ve spor turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvinspor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.