Artvin’in turizm merkezlerinden Şavşat Karagöl’de sezon yoğunluğu nedeniyle personel arayışı hız kazandı. Bir tesis işletmecisi, deneyimli aşçı bulabilmek için 100 bin TL maaş teklif etti ancak yaptığı ilanlara rağmen aradığı çalışanı bulamadı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde yaz sezonuyla birlikte turizm hareketliliği artarken, işletmelerin personel ihtiyacı da büyüdü. Özellikle mutfak alanında deneyimli çalışan bulmakta zorlanan işletmeler, yüksek maaş tekliflerine rağmen aradıkları personeli bulmakta güçlük çekiyor.

Şavşat Karagöl’de tesis işletmeciliği yapan Atıf Çiçek de bu sorunu yaşayan işletmecilerden biri oldu. Artan müşteri yoğunluğu nedeniyle aşçı arayışına giren Çiçek, farklı platformlarda ilanlar yayınladı.

Ancak ilanlardan beklediği sonucu alamayan işletmeci, deneyimli bir aşçı için maaş teklifini 100 bin TL’ye kadar çıkardı. Buna rağmen aradığı çalışanı bulamadığını belirten Çiçek, turizm sektöründeki nitelikli personel sorununa dikkat çekti.

“100 bin TL maaşa rağmen aşçı bulamıyoruz”

Yaşadığı personel sorununu değerlendiren Atıf Çiçek, Türkiye’de işsizlikten ziyade iş beğenmeme sorunu olduğunu savundu.

Çiçek, “Bence ülkemizde iş sorunu yok, iş seçme sorunu var. 100 bin TL maaş vermemize rağmen aşçı bulamıyoruz” dedi.

Turizm yoğunlaştı, personel ihtiyacı arttı

Şavşat Karagöl, yaz aylarında bölgenin önemli turizm noktalarından biri olurken, ziyaretçi yoğunluğunun artması işletmelerin mutfak ve servis başta olmak üzere farklı alanlarda daha fazla personele ihtiyaç duymasına neden oluyor.

Ancak özellikle deneyimli ve nitelikli çalışan bulmakta yaşanan güçlük, turizm işletmelerinin en önemli sorunları arasında yer alıyor.

Karagöl’de yaşanan bu örnek, yüksek ücret tekliflerinin dahi bazı sektörlerde personel açığını kapatmaya yetmediğini ortaya koyarken, turizm sektöründeki nitelikli iş gücü ihtiyacını da yeniden gündeme taşıdı.