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Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlı ekip, daha önce Aydın'da önemli başarılara imza atan Meryem Boz'u yeniden kadrosuna kattı. 2019-2021 yılları arasında Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyen Meryem Boz, Aydın'daki performansıyla taraftarların sevgisini kazanmış ve 'Mavi Efe' lakabıyla anılmıştı. 2020 yılında ligde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken deneyimli oyuncu, aynı yıl CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde A Milli Takım formasıyla mücadele etmiş ve turnuvanın MVP'si seçilmişti. Meryem Boz, kariyeri boyunca Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra İlbank, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, 3BB Nakornnont, Bursa BBSK, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, V. Bank, Sarıyer Belediyespor ve Bahçelievler Belediyespor formaları giydi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 2019-2021 yılları arasında takımda forma giyen tecrübeli pasör çaprazı Meryem Boz ile yeniden anlaşma sağladı.

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