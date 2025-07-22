KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın teşrifleriyle, THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Prof. Dr. Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu girişimin stratejik önemine dikkat çekti. Aydın, “Bu stratejik iş birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizmde, tanıtımda ve bölgesel kalkınmada yeni bir atılım sürecine girdiğinin somut bir göstergesidir. Türk Hava Yolları ve iştiraki AJET öncülüğünde atılan bu güçlü adımın, KKTC’yi dünyaya daha etkin bir şekilde tanıtacağına ve iki kardeş ülke arasındaki bağı daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden KKTC’ye Güçlü Destek

Prof. Dr. Aydın’ın başkanlığını yürüttüğü İstanbul Aydın Üniversitesi, KKTC’deki yükseköğretim alanına yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Üniversite, ada genelinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projelere öncülük ederken, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlıyor.

Vizyoner bir eğitimci kimliğiyle tanınan Prof. Dr. Mustafa Aydın, KKTC’nin yalnızca turizm değil, eğitim alanında da bölgesel bir cazibe merkezi haline gelmesi için uzun yıllardır çeşitli girişimlerde bulunuyor. Hem akademik hem de kurumsal düzeyde sürdürülen bu çalışmalar, Türkiye-KKTC ilişkilerinin derinleşmesinde önemli bir rol oynuyor.

“AdaKıbrıs” projesiyle birlikte, KKTC’nin dünyaya açılan kapısı daha da güçlenecek.