Yeni düzenlemeyle BMGK yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların işlemlerinin gecikmeksizin bildirilmesi ve gerekli güvenlik tedbirlerinin uygulanması zorunlu hale geldi. Bazı parasal bildirim eşikleri de yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasının yanı sıra terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik uygulamalarda yeni düzenlemelere gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemelerle birlikte özellikle uluslararası yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik finansal işlemlerde daha hızlı müdahale mekanizması oluşturuldu.

BMGK listesindeki işlemler için yeni dönem

Düzenleme kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı üzerinden iletilen bilgiler, MASAK’ın internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulacak.

Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar başta olmak üzere ilgili yükümlüler, yaptırım listesinde bulunan kişi veya kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK’a bildirecek.

Söz konusu işlemler için gerekli güvenlik tedbirlerinin uygulanması ve işlemlerin ertelenmesine yönelik adımların atılması da yükümlülükler arasında yer alacak.

Bazı parasal limitler yükseltildi

MASAK’ın diğer düzenlemesiyle finansal işlemlerde uygulanan bazı parasal bildirim eşikleri de güncellendi.

Daha önce 10 bin lira ve 25 bin lira olarak uygulanan bazı işlem limitleri sırasıyla 20 bin lira ve 50 bin liraya çıkarıldı.

Bunun yanında 2 bin 750 liralık limit 5 bin 500 liraya yükseltildi. Bazı özel işlem ve bildirim aşamalarında kullanılan 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya, 2 bin 750 liralık başka bir eşik ise 6 bin 500 liraya çıkarıldı.

Yeni düzenlemelerle birlikte finansal kuruluşların hem yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşlara yönelik işlemlerde daha hızlı hareket etmesi hem de belirli parasal eşiklerdeki bildirim uygulamalarının güncel tutarlara göre yürütülmesi hedefleniyor.