AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü 13. Yargı Paketi kapsamında, boşanma ve nafaka davalarının işleyişine ilişkin yeni bir model üzerinde çalışıldığı bildirildi. Hazırlanacak düzenlemenin kapsamının belirlenmesinde farklı kesimlerin görüşlerine başvurulması planlanıyor.

Çalışma kapsamında kadın sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere aile konusunda faaliyet gösteren kuruluşların, nafaka uygulamasında sorun yaşadığını belirten tarafların ve aile hukuku davalarına bakan hâkimlerin görüşlerinin alınması öngörülüyor.

Amaç, sahadaki uygulamadan kaynaklanan sorunların tespit edilerek yeni düzenlemeye yansıtılması.

Nafaka düzenlemesinde AYM kararı bekleniyor

Yeni düzenlemenin önemli başlıklarından birini yoksulluk nafakası oluşturuyor. Anayasa Mahkemesi, 4 Haziran 2026 tarihinde Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasına ilişkin “süresiz olarak” ibaresini iptal etmişti.

Yeni modelin şekillenmesinde AYM'nin gerekçeli kararının önemli bir referans olması bekleniyor. Bu nedenle nafakanın süresi ve uygulanma koşullarına ilişkin nihai çerçevenin, gerekçeli kararın değerlendirilmesinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Nafakada süre formülü gündemde

Üzerinde durulan seçeneklerden birine göre nafakanın otomatik olarak süresiz şekilde devam etmesi yerine, sürenin hâkim tarafından belirlenmesi gündeme gelebilecek.

Bu modelde evliliğin süresi ile eşlerin ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alınacak. Çalışmalarda kısa süreli evlilikler için 5 yıla, daha uzun evlilikler için ise 15 yıla kadar uzanan sürelerin belirlenmesi gibi alternatiflerin değerlendirildiği belirtiliyor.

Ancak söz konusu süreler henüz kesinleşmiş değil. Yapılacak görüşmeler ve AYM'nin gerekçeli kararının ardından farklı bir formülün de ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

Boşanma kararı mali süreçlerden ayrılabilecek

Yargı Paketi kapsamında ele alınan bir diğer konu ise çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmesi.

Yeni model hayata geçirilirse, mahkemenin evlilik birliğinin sona erdiğine ve eşlerin yeniden ortak hayat kurmasının mümkün olmadığına kanaat getirmesi halinde, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi mali konuların sonuçlanması beklenmeden boşanma kararı verilebilecek.

Böylece boşanma ile mali uyuşmazlıkların aynı yargılama sürecinde birbirini beklemesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Boşanma kararı sonrasında nafaka, maddi ve manevi tazminat ile mal paylaşımı gibi konuların ayrı bir dosya veya süreç üzerinden ele alınması seçeneği değerlendiriliyor.

Amaç yıllarca süren davaların önüne geçmek

Modelin temel hedeflerinden biri, tarafların mali konulardaki anlaşmazlıkları nedeniyle boşanma kararının uzun yıllar gecikmesini önlemek.

Bu sistemde eşlerin medeni durumlarına ilişkin karar daha erken verilirken, taraflar arasındaki mali uyuşmazlıkların yargılaması devam edebilecek. Böylece boşanmanın kendisi ile boşanmanın ekonomik sonuçlarının birbirinden ayrılması amaçlanıyor.