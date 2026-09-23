AK Parti Bilecik'te 'Yürütme Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, birim başkanlarının katılımıyla 'Yürütme Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin teşkilat programları ve çalışma takvimi değerlendirilirken, ilçe teşkilatlarıyla yürütülecek saha çalışmaları da görüşüldü. Üye çalışmaları, teşkilatın saha faaliyetleri ve vatandaşlarla iletişim ve ziyaret çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek toplantı, program ve etkinliklerin de ele alındığı toplantıda, teşkilat birimleri arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Alınan kararların ve yürütülecek çalışmaların teşkilatımız ve Bilecik'imiz için hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte çalışıyor, birlikte yol yürüyoruz' dedi.