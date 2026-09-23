Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda Bakan Fidan'ın yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud yer aldı.

Bakan Fidan ayrıca, 'Gelecek Yol: New York Deklarasyonu ve 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra' konulu toplantıya katıldı.