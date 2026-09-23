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Erzincanlı sporcuların uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıların kente ve Türk badmintonuna katkı sağladığı belirtildi.

Başarılı sporcular, topladıkları puanlarla Dünya Gençler Sıralaması Karışık Çiftler kategorisinde 2. sıraya yükselerek Türkiye badminton tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Son olarak Avrupa Gençler Şampiyonası'nda şampiyonluk elde eden Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen, yıl içerisinde katıldıkları uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle puanlarını artırdı.

Erzincanlı badmintoncular Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen, Dünya Gençler Sıralaması Karışık Çiftler kategorisinde 2. sıraya yükseldi.

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