Carter’ın Hayatını Anma Törenleri 4 Ocak’ta Başlıyor

Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde hayatını kaybeden Jimmy Carter’ın cenaze programı, 4 Ocak’ta başlıyor. Carter’ın naaşı, Plains’te çocukluk evini ziyaret ederek başlayan bir konvoyla Georgia Eyaleti Meclis Binası ve Carter Merkezi’ne götürülecek. Atlanta’daki Carter Merkezi’nde düzenlenecek törenin ardından, Carter’ın cansız bedeni halka açık olarak sergilenecek ve sevenleri 7 Ocak’a kadar eski başkana veda edebilecek.

Washington ve Plains’te Törenler Düzenlenecek

Carter’ın naaşı 8 Ocak’ta Washington D.C.’ye götürülecek. Burada, 9 Ocak’ta düzenlenecek resmi cenaze töreninin ardından Carter, ABD Kongre Binası Rotunda'sında defnedilecek. Plains’te ise özel bir aile töreni gerçekleştirilecek.

Ünlü İsimlerin Katılımı Bekleniyor

Carter’ın cenaze törenine, Joe ve Jill Biden, Barack ve Michelle Obama ile Bill ve Hillary Clinton’ın katılmaları bekleniyor. Ancak, 20 Ocak’ta görevi devralacak eski ABD Başkanı Donald Trump’ın törene katılıp katılmayacağı henüz netleşmedi.

1980 Darbesi ve 'Bizim Çocuklar Başardı' Sözüyle Hatırlanıyor

Jimmy Carter, Türkiye’de 12 Eylül 1980 darbesi sırasında ABD Dışişleri Bakanı Paul Henze’nin kendisine aktardığı “Bizim çocuklar darbe yaptı” ifadesiyle hafızalara kazınmıştı. Bu söz, Carter döneminin Türkiye’deki askeri darbedeki etkisini tartışmalı hale getirmişti.

Carter’ın ölümünün ardından, başkanlık dönemi ve dünya siyasetine katkıları yeniden değerlendiriliyor.