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Karşılaşmanın 82. dakikasında Yusuf Oyit farkı 2'ye çıkarırken, 90+4. dakikada Uğur Bilgin attığı golle maçın skorunu belirledi. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan Sinopspor, Ziraat Türkiye Kupası'na ilk turda veda etti. Arıt Kayadibi Spor ise bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Sinopspor ile Arıt Kayadibi Spor, Sinop Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, müsabakanın henüz 1. dakikasında Hüseyin Yeşilsu'nun kaydettiği golle öne geçti. İlk yarı Arıt Kayadibi Spor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda sahasında Arıt Kayadibi Spor'u konuk eden Sinopspor, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

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