Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün altyapısında yetişen ve geleceğin umut vadeden isimleri arasında yer alan 5 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Manisa FK'dan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı kulübün başarılı isimlerinden Alenis Vargas, Ada İbik, Yunus Emre Köse, Osman Kahraman ve Oğuzhan Yurtdaş milli formayı giymenin gururunu yaşayacak. Manisa FK'nın hücum hattındaki etkili isimlerinden Alenis Vargas, Honduras A Milli Takımı'nın Concacaf Uluslar Ligi'nde oynayacağı Surinam, Jamaika ve Martinik maçlarının aday kadrosuna çağrıldı. Genç yeteneklerden Oğuzhan Yurtdaş ise U17 Milli Takımı'nın 26 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosunda yer aldı.

U19 Milli Takımı'na Manisa'dan 3 isim

Manisa FK'lı genç oyuncular Ada İbik, Yunus Emre Köse ve Osman Kahraman da milli davet alan diğer isimler oldu. Üç futbolcu, U19 Milli Takımı'nın 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan'da gerçekleştireceği Uluslararası Dostluk Turnuvası'nın aday kadrosuna dahil edildi. Manisa Futbol Kulübü yönetimi ve teknik heyeti; Manisa'yı ve kulübü milli formayla temsil edecek olan Alenis Vargas, Ada İbik, Yunus Emre Köse, Osman Kahraman ve Oğuzhan Yurtdaş'ı kutlayarak başarı dileklerini iletti.