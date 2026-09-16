Kayseri'nin köklü markalarından Şahin Sucukları, Erciyes38 FK'ya sponsor oldu. Sponsorluk anlaşmasında şirket ortağı Fazlıoğlu ailesi mensupları omuz omuza gövde gösterisi yaptı.

İbrahim Şahin Fazlıoğlu, Salih Fazlıoğlu, Cihangir Fazlıoğlu, İshak Şahin Fazlıoğlu, Mahmut Fazlıoğlu ve İshak Fazlıoğlu, imza töreninde omuz omuza kamera karşısına geçerken, sponsorluk anlaşmasını Erciyes38 FK Başkanı Latif Ersoy duyurdu.

Usulsüzlük soruşturmasının ardından dikkat çeken fotoğraf

Şahin Sucukları, geçtiğimiz günlerde şirket bünyesinde geçmişte görev yapan bazı çalışanların, şirketin bilgisi dışında sahte evrak ve belgeler kullanarak finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiğine yönelik tespitlerin iç denetim sırasında tespit edildiğini kamuoyuna açıklamıştı. Ardından yürütülen soruşturma kapsamında şirket çalışanları ile bir banka personelinin de aralarında bulunduğu şüphelilere operasyon yapılmış; adli süreç sonunda bir şüpheli tutuklanırken dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, şüphelilerin mal varlıklarına da tedbir konulmuştu.

Fazlıoğlu ailesinden birlik mesajı

Yaşanan sürecin ardından gerçekleştirilen sponsorluk töreninde Fazlıoğlu ailesinin birlikte objektiflerin karşısına geçmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Şirketle ilgili gelişmelerin ardından bazı çevrelerde çeşitli dedikodular konuşulurken, ailenin önde gelen isimlerinin aynı törende omuz omuza görüntü vermesi, 'Fazlıoğlu ailesi birlik ve beraberlik mesajı verdi' şeklinde yorumlandı.

Erciyes 38 FK da sponsorluk anlaşmasını, 'Kayseri'nin iki önemli markası güçlerini birleştirdi' ifadeleriyle duyurdu. Erciyes 38 FK'dan sponsorlukla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

'Kulübümüz, Kayseri'nin dünyaya açılan pencerelerinden Şahin Sucukları ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Kayseri'nin iki önemli markası kulübümüz Erciyes 38 FSK ve Şahin Sucukları güçlerini birleştirdi. Sponsorluk anlaşması imza törenine kulübümüzü temsilen Başkanımız Latif Ersoy ve Asbaşkanımız Mustafa Tutgun katıldı. İmza töreninde Şahin Sucukları'nı temsilen Tüm Yönetim Kurulu Ailesi hazır bulundu. İmzalanan sözleşmenin hem kulübümüze hem de Şahin Sucukları'na hayırlı olmasını temenni ederiz.'

Son günlerde Şahin Sucukları üzerinden yaşanan gelişmelerin ardından ortaya çıkan bu fotoğraf, hem iş dünyasında hem de Kayseri kamuoyunda dikkat çeken bir mesaj olarak değerlendirildi.