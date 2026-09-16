Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Mavi-beyazlı ekipte Samsunspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Erzurumspor FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. Dadaşlar, karşılaşmanın hazırlıklarını cumartesi günü gerçekleştireceği son çalışmayla tamamlayacak.