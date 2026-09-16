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Erzurumspor FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. Dadaşlar, karşılaşmanın hazırlıklarını cumartesi günü gerçekleştireceği son çalışmayla tamamlayacak.

Mavi-beyazlı ekipte Samsunspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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