CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, mutlak butlan kararının ardından yapılan temyiz başvurusunun geri çekilmesine ilişkin, 'CHP'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Kendi belediyelerimize, kendi yerel yöneticilerimize talimat geçtik'

Sarı, yeni eğitim öğretim yılında okullarda eksiklerin ve sorunların olduğunu belirterek, '2 konunun çok acil mutlaka çözülmesi gereken konu olduğunu değerlendiriyoruz. Bunlardan biri okulların temizliği ve hijyeni. Yani yirmi birinci yüzyılda okullarını temizleyemeyen, okullarına tuvalet kağıdı götüremeyen, okullarına sabun götüremeyen bir kamu otoritesi söz konusu olamaz. 2. önemli konu artık bir yandan yaşam koşulları özellikle Türkiye'de gelir dağılımın çok hızlı şekilde bozulması sebebiyle okula giden okul çağındaki çocukların mutlaka ve mutlaka bir öğün kaliteli yemek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu 2 mesele bizim çok yakından takip ettiğimiz meseleler bu konuyla ilgili biz kendi belediyelerimize kendi yerel yöneticilerimize de bir talimat geçtik' ifadelerini kullandı.

'Kararın bir an önce kesinleşebilmesi için Yargıtay'a yapmış olduğumuz temiz başvurusunu geri çekmiş bulunuyoruz'

Ülke gündeminin yanı sıra parti içi meselelerin de MYK gündeminde olduğunu belirten Sarı, temyiz başvurusunun geri çekilmesine ilişkin, 'Bizim burada yapmak istediğimiz şey çok açık ve nettir. CHP'nin kongrelerini ve kurultayını her türlü hukuki tartışmadan uzak her türlü hukuki ihtilaftan ya da şaibeden ya da tartışmadan uzak bir biçimde açık, net ve şeffaf biçimde yapabilmeyi teminen, biz bu kararın bir an önce kesinleşebilmesi için Yargıtay'a yapmış olduğumuz temiz başvurusunu geri çekmiş bulunuyoruz. Buradaki amaç budur. Dolayısıyla bunun etrafında tezzirat üretmeye gerek yoktur. Burada bizden başka davacılar da vardı. Bu davacılar da davalarını çektiler. Dolayısıyla artık bizim kurultayı yapmamızın önünde ve kongreleri suhuletli bir biçimde ve hukuka uygun biçimde gerçekleştirmemizin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Dolayısıyla burada hala bir yargıtay denetimin olacağı biçimdeki değerlendirmeler doğru değildir' açıklamasında bulundu.

'CHP'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır'

Sarı, temyiz başvurusunun neden daha önce geri çekilmediğine ilişkin, 'Bizim davayı çekiyor olmamız temyiz sürecin ortadan kaldırmıyor çünkü 4 tane daha davacı vardı. Bu davacılar davacılarını çektikten sonra biz bunu gerçekleştirdik. Birincisi bu. İkincisi Özgür Özel'in butlan kararından sonra hiçbir yetkisi kalmadığı halde kendisinin CHP adına bu başvuruyu yapmış olmasını yetkisiz olduğunu düşündüğümüz halde onun o anki iradesine, o anki psikolojik ortamda, o anki iradesine saygı duyarak kararımızı geri çekmemiştik. Ancak sonraki siyasal gelişmeleri hepimiz biliyoruz. Sonraki siyasal gelişmeler içerisinde bir siyasal ayrışma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği dışına çıkma, bunu tartışma, gereksiz hukuki zorlamalar, bununla ilgili tartışmalar ortaya çıkınca bu sürecin artık bu şekilde taşınamayacağını da açık biçimde gördük. Peşinden bir adli tatil süreci başladı. Adli tatil sürecinde de bunu gerçekleştirmemiz mümkün olmadığına göre ve diğer 4 davacı da temyiz başvurusunu geri çektiğine göre artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci sonlandırması Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki kongrenin üzerindeki bu tür tartışmaları ortadan kaldırmak zorunlu hale geldi ve bu zorunluluğun sonucu olarak da biz bu davamızı çekmiş olduk kararın kesinleşmesi için. CHP'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır' dedi.

'CHP'nin hiçbir yöneticisi Yenilik Partisiyle herhangi bir temas içinde değildir'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarı, Yenilik Partisi ile görüştükleri iddialarına ilişkin şu yanıtı verdi:

'Biz bu iddiaları hayretle takip ediyoruz. Şimdi basın mensuplarının kulislerden elde ettikleri bilgiler, bunlarla ilgili değerlendirmeler bunların hepsini saygıyla karşılıyoruz. Ancak teyit edilmemiş ve hiçbir biçimde tutarlılığı olmayan ve hiç kimseyle konuşulmadan yazılan bu haberleri de kamuoyunun takdirine sunmak isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yöneticisi formal ya da informal biçimde Yenilik Partisiyle herhangi bir görüşme, toplantı herhangi bir temas içinde değildir.'