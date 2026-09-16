Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Öyle kuvvetleneceğiz ki, dünyada hiç kimse mazlumlara ve Türk milletine zarar vermeyi aklının ucundan dahi geçiremeyecek. Bu caydırıcılık seviyesine Türkiye olarak, Türk milleti olarak mutlaka erişeceğiz' dedi.

Yurt dışında eğitim gören nitelikli genç mühendisleri Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketleriyle buluşturan Türkiye Stajları Programı kapsamında, 2026 yılında 11 ülkeden 109 stajyer kabul edildi. Programın 2026 yılı faaliyetleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yerleşkesinde düzenlenen 'Türkiye Stajları Vizyon Söyleşileri' programıyla tanıtıldı. Anadolu Kültür Sanat Salonu'nda düzenlenen program, Türkiye Stajları Programı'nı tanıtan kısa film gösterimiyle başladı.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, mühendis Ergün Kırlıkovalı ve stajyerler katıldı.

'Dünyaya vaaz edilen tüm kabullerin ters düz olmakta olduğu bir dönem yaşıyoruz.'

Bakan Kacır, yaptığı açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Yerleşik kabullerin büyük ölçüde terk edildiği, özellikle son 80 yıldır artık küreselleşmede nihai adres olarak tarif edilen ve küreselleşmenin öncüsü ülkeler tarafından dünyaya vaaz edilen tüm kabullerin ters düz olmakta olduğu bir dönem yaşıyoruz. Artık küreselleşme rüzgarı eskisi gibi esmiyor. Serbest ticaret kuralları eskisi gibi işlemiyor. Teknoloji paylaşımı eskisi kadar desteklenmiyor. Böyle bir dönemde her ülke için en önemli mesele kendi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayabilme, kuvvetli bir öz yeterlilik düzeyine sahip olabilmektir. Türkiye olarak bu dönemde özellikle 2000'li yıllardan itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde en güçlü şekilde hazırlandık. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi, kritik teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştiren, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya sunamayan bir ülke olabilmesi adına muazzam bir altyapı ve ekosistem icra etti.'

Bakan Kacır, Türkiye'nin son 20 yılda araştırma-geliştirme harcamaları, AR-GE insan kaynağı, teknoparklar, girişimler ve patent başvuruları bakımından önemli ilerleme kaydettiğini belirtti. Savunma sanayii ihracatının 240 milyon dolardan 11 milyar doların üzerine çıktığını ifade eden Kacır, Türkiye'nin artık yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına da cevap verebilen, harp paradigmalarını değiştiren sistemler geliştiren bir ülke haline geldiğini söyledi.

'Türkiye'nin dostlarına güven, hasımlarına endişe verecek işlere imza attığını görme imkanınız oldu'

Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarla bağların güçlendirildiğini dile getirerek stajyerlere seslenen Kacır, 'Staj programına katıldığınız bu kurumlarda, sadece bu sistemleri ve teknolojileri değil, dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz, bir inancı, bir ruhu da gördünüz. İşte sizlerin de sahip çıkacağına inandığınız, Türkiye'nin yüzyılı hedeflerine, tarihin en şerefli milleti olan Türk milletine taşımak üzere duyduğumuz bu heyecan, inşallah artarak devam edecek. Bundan sonraki kariyerinizde, ister Türkiye'de olun, ister dünyanın herhangi bir köşesinde, bu heyecanla, bu imana, bu inanca, bu coşkuya en güçlü şekilde sahip çıkacaksınız. Ben sizlerin simanızda, bakışlarınızda bu inancı görüyorum. Bu vesileyle, Milli Teknoloji Hamlesi'nde, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, çok yakından deneyimlediniz. Burada bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın, mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, neler başarabilirlerini, Türkiye'nin nasıl dostlarına güven, hasımlarına endişe verecek işlere imza attığını bizzat görme imkanınız oldu' diye konuştu.

Kacır, Türkiye'nin önünde daha yapılacak çok iş bulunduğunu vurgulayarak, savunma sanayii ve yüksek teknoloji alanlarında daha ileri hedeflere ulaşacaklarını dile getirdi. Füze teknolojilerinde menzil ve hızın artırılacağını ifade eden Bakan Kacır, siber güvenlik, kuantum, elektronik harp ve yapay zeka alanlarında yerli ve özgün teknolojiler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

'Öyle kuvvetleneceğiz ki, dünyada hiç kimse mazlumlara ve Türk milletine zarar vermeyi aklının ucundan dahi geçiremeyecek'

Dünyadaki kötülüğün olağan gücüyle insanlığın üzerine geldiğini ifade eden Kacır, 'Maalesef bugün dünyasında görüyoruz ki, sadece teknolojiyi geliştirebilmek, aslında insanlık için fayda getirmeyebiliyor. İnsanlık, adalete ve merhamete hasret. Bizler ancak, insanlık yararına geliştirilen teknolojinin kıymetli olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla, bu aileyi kuvvetlendirmek, bağlarımızı güçlendirmek adına, bu tecrübeyi mutlaka bulunduğumuz ülkelerde, hocalarınızla, öğrenci arkadaşlarınızla ve etrafınızdaki tüm dostlarınızla paylaşmanızı bekliyoruz. Türkiye'nin bu yolculuğu sadece Türk milleti için değil. Adalete, merhamete hasret, dünyanın dört bir yanındaki masumlar, mazlumlar için, umut ışığının yükselmesini, Anadolu'dan, bu coğrafyadan, Türkiye topraklarından bekleyen herkes için büyük bir kıymet taşıyor. Bizler, sizlerle ve bütün dostlarımızla bağlarımızı kuvvetlendirerek, bu yolculukta çok daha güçlü olacağız. Öyle kuvvetleneceğiz ki, dünyada hiç kimse, mazlumlara ve Türk milletine zarar vermeyi aklının ucundan dahi geçiremeyecek. Bu caydırıcılık seviyesine Türkiye olarak, Türk milleti olarak mutlaka erişeceğiz' dedi.

Program, aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.