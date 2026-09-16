Ankara Valisi Yakup Canbolat, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı makamında ziyaret etti. Vali Canbolat'ın ilçe programında esnaf, ASELSAN ve şehit ailesi ziyaretleri de yer aldı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Gölbaşı'nda çeşitli temaslarda bulundu. Vali Canbolat, ilçe programına Gölbaşı Kaymakamlığı ziyaretiyle başladı. Canbolat'ı Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ve ilçe protokolü karşıladı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Canbolat, Gölbaşı Belediyesine geçti.

Vali Canbolat'ı belediye binasının girişinde Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı karşıladı. Canbolat, Odabaşı ile belediyedeki makamında bir süre görüştü. Ziyarette Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Abdurrahman Özçelik de yer aldı.

Görüşmede Gölbaşı'nın genel durumu, ilçede yürütülen çalışmalar ve gündeme ilişkin konular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Vali Canbolat ve Yakup Odabaşı günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Esnaf ve şehit ailesine ziyaret

Belediye ziyaretinin ardından Ankara Valisi Yakup Canbolat, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Abdurrahman Özçelik ilçedeki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Canbolat, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Vali Canbolat, beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Gölbaşı sınırları içerisinde faaliyet gösteren ASELSAN'ı ziyaret etti. Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Canbolat, tesislerde incelemelerde bulundu.

Gölbaşı programının son durağında ise şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un ailesi ziyaret edildi. Canbolat, Kaymakam Rüstemoğlu ve Başkan Odabaşı ile şehit ailesiyle bir araya gelerek aileye taziyelerini ve desteklerini iletti.