AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ile Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü Mücahit Yanılmaz'ın katılımı ile Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, parti teşkilâtı ile birlikte konukları il binamızda ağırlandığı belirtilerek, 'Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi Toplantımızda, şehrimizin geleceğine ve yerel yönetim stratejilerimize dair verimli istişarelerde bulunduk. Teşkilâtımıza kattığı güç ve değerli vizyonuyla bizleri motive eden kıymetli başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz' denildi.