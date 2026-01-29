Türkiye’de proje lojistiği, ağır taşıma ve kaldırma alanlarında faaliyet gösteren Yılnak, sektörün en köklü firmalarından Mağdenli Nakliyat’ı bünyesine kattı. Bu satın alma ile birlikte Yılnak, sahada mühendislik disiplini ve iş güvenliği odağını merkeze alan daha entegre bir operasyon yapısına geçti.

Yılnak–Mağdenli yapısı, proje lojistiğinden ağır taşıma ve kaldırmaya kadar uzanan tüm süreçleri tek merkezden yöneten bir modele dönüştü. Birleşme ile birlikte filo kapasitesi, ekipman çeşitliliği ve saha ekiplerinin ölçeği önemli ölçüde artarken; planlama, mühendislik hesapları ve operasyonel kontrol süreçleri daha güçlü bir yapıyla yürütülmeye başlandı.

Satın almanın temel hedefi, ölçek büyütmekten ziyade uçtan uca hizmet verebilen, sahada karşılığı olan ve güven veren bir organizasyon oluşturmak olarak tanımlanıyor. Yükün ilk planlamasından, taşıma ve kaldırma operasyonlarına kadar tüm adımların mühendislik temelli ve güvenlik odaklı bir disiplinle ele alınması, yeni yapının ana yaklaşımını oluşturuyor.

Yılnak, IC Transport 50 listesinde halihazırda dünyada 38. sırada yer alıyor. Mağdenli Nakliyat’ın bünyeye katılmasıyla birlikte bu konumun, daha kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme anlayışıyla ileri taşınması hedefleniyor. Özellikle büyük ölçekli projelerde mühendislik disiplini ve iş güvenliği yaklaşımı, Yılnak’ın uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendiren başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Mağdenli Nakliyat, Yılnak organizasyonu içerisinde faaliyetlerini sürdürecek. Sahadaki deneyim ve iş yapma kültürü korunurken; operasyonlar Yılnak’ın planlama, mühendislik ve güvenlik standartları doğrultusunda yürütülecek.

Birleşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Yılnak Genel Müdürü Ömer Gece, süreci şu sözlerle kaydetti:

“Mağdenli’yi bünyemize katarken amacımız sadece büyümek değildi. Proje lojistiği, ağır taşıma ve ağır kaldırma işlerini birbirinden ayrı değil, tek bir mühendislik zinciri olarak ele alıyoruz. Güvenlik ve mühendislik disiplini bizim için bir söylem değil, sahadaki kararların temelidir. IC Transport 50 listesinde bugün dünyada 38. sıradayız; bu adımı da daha ileriye, daha kontrollü ve sürdürülebilir bir yapı kurmak için attık.”

Bu satın alma ile birlikte Yılnak, proje lojistiği, ağır taşıma ve ağır kaldırma alanlarında; mühendislik temelli, sahada güven veren ve uçtan uca hizmet sunabilen bir yapı olarak yoluna devam ediyor.