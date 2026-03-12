Mercedes-Benz Türk ile Arıkan Turizm arasında 30 yıldır devam eden iş ortaklığı karşılıklı güven temeline dayanarak güçlenerek devam ediyor. 40 yılı aşkın süredir yolcu taşımacılığı alanında hizmet veren Arıkan Turizm, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla filosunu 2 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 2+2 ile genişletti. Tourismo 15 2+2; uygun finansman koşulları, geniş servis ağı, yüksek ikinci el değeri ve yolcu memnuniyeti sağlayan özellikleriyle firmanın operasyonel gücünü destekliyor.

Arıkan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yaşar Arıkan “45 yılı aşkın süredir yolcu taşımacılığının farklı alanlarında müşterilerimize güvenli ve kaliteli hizmet sunmaya odaklanıyoruz. Bu yaklaşımımızın temelinde ise faaliyetlerimizde kullandığımız araçların performansı ve güvenilirliği yer alıyor. Yıllardır bölgemizde ulaştırma sektörünün lokomotifi olarak, farklı ihtiyaçlara yönelik, gelişmiş bir filoya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz.Bugün teslim aldığımız 2 adet Mercedes-Benz Tourismo ile de bu gururu pekiştiriyoruz. Mercedes-Benz Türk ile sürdürdüğümüz güçlü iş ortaklığımızın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hassoy Otomotiv Otobüs Satış Müdürü Cenk Soydan ise “Hassoy Otomotiv olarak, Mercedes-Benz Türk iş ortaklığıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına uzun soluklu ve sürdürülebilir çözümler sunmayı temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Sektörünün güçlü firmalarından Arıkan Turizm’e 2 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 2+2 teslim etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Yurt içi ve yurt dışı yolcu taşımacılığı operasyonları; yüksek dayanıklılık sunan ve operasyonel verimliliği destekleyen araçları gerekli kılıyor. Konfor, güvenlik ve verimlilik sunan özellikleri ile Tourismo araçlarımız Arıkan Turizm’in faaliyetlerine çok önemli katkı sağlayacak. Yeni otobüslerinin Arıkan Turizm’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu teslimata ilişkin şunları söyledi: “Mercedes-Benz Türk olarak müşterilerimizin operasyonel gereksinimlerine en uygun özümleri sunmayı her zaman önceliklendiriyoruz. Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretilen Tourismo’larımız gelişmiş güvenlik donanımları, yüksek konfor seviyesi ve operasyonel verimliliğiyle Arıkan Turizm’in yurt içi ve yurt dışı taşımacılık faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yolların standardını belirleyen Mercedes-Benz Tourismo araçlarımız ile yolcuların ve kaptanların konforlu seyahatlerine imza atıyoruz. Bugün de gerçekleştirdiğimiz bu teslimat Arıkan Turizm’in markamıza ve otobüslerimize duyduğu güvenin yansımasıdır. Yeni araçlarımızın Arıkan Turizm’e hayırlı olmasını diliyor, kendilerine bize duydukları güven için teşekkür ediyorum.