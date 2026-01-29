Dronla kaydedilen görüntülerde, daha önce su altında kalan yüzlerce metrekarelik alanın tamamen kuruduğu, baraj havzasındaki toprağın derin çatlaklarla kaplandığı görüldü. Su seviyesinin çekilmesiyle birlikte barajın orta kesimlerinde adacıkların oluştuğu da dikkat çekti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıkladığı 7 Ocak 2026 tarihli güncel verilere göre, İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 27,63 seviyesinde kaldı. Uzmanlar, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte su tüketiminin artacağına dikkat çekerek, mevcut tablonun ciddi bir kuraklık riskine işaret ettiğini vurguladı.

Yetkililer, yeterli yağışın gerçekleşmemesi durumunda su rezervlerinde daha da azalma yaşanabileceğini belirtirken, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle sıralandı:

Elmalı yüzde 80,77, Darlık yüzde 46,68, Ömerli yüzde 40,51, İstrancalar yüzde 39,31, Alibey yüzde 22,37, Büyükçekmece yüzde 18,77, Terkos yüzde 16,69, Sazlıdere yüzde 16,44, Pabuçdere yüzde 7,43, Kazandere yüzde 4,03.

Uzmanlar, İstanbul’un su güvenliği açısından önümüzdeki dönemde hem bireysel tasarruf önlemlerinin hem de uzun vadeli su yönetimi politikalarının hayata geçirilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.