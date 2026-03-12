Kampanya dahilinde Fren Disk ve Balata Grubu’nda yüzde 65, Debriyaj Baskı Balata Grubu’nda yüzde 60, Rot Grubu’nda yüzde 55, Süspansiyon ve Hava Körüğü grubunda ise yüzde 50’ye varan indirimler uygulanıyor.

Yüksek Performans ve Verimlilik İçin Scania Orijinal Yedek Parçalar

Scania debriyaj, fren, süspansiyon ve rot grubu parçaları, yüksek performans ve yakıt verimliliği avantajı sunarak araç sahiplerine hem güvenli sürüş hem de kesintisiz operasyon imkânı sağlıyor.

Motor torkuna özel tasarlanan debriyaj parçaları, yakıt tasarrufu ve sorunsuz vites geçişi sunarken, yüksek ısıya dayanıklı fren diskleri ve balatalar güvenli sürüş sağlayarak, uzun ömürlü yapısıyla aşınma riskini azaltıyor. Şasiye özel süspansiyon ve hava körüğü sistemleri yükün dengeli dağılımını sağlayarak yakıt verimliliğini koruyor ve yolda kalma riskini azaltıyor. Rot grubu parçaları ise direksiyon hassasiyetini artırıyor, lastik ömrünü koruyor ve sürüş verimliliğini üst seviyeye taşıyor.

Scania Yedek Parça Kampanyası Türkiye’deki yirmi yetkili serviste 31 Mart 2026 tarihine kadar geçerli olacak.