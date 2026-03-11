BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında sürdürülebilir tedarik zinciri geliştirmeyi hedefleyen yarışma, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından akademi-sektör iş birliği kapsamında öğrencilerin katılımı için duyuruldu. Maltepe Üniversitesi’nden öğrencilerin yer aldığı Rhode2Istanbul takımı, "Global Multimodal Impact Simulation" başlıklı projeleriyle yarışmanın genel klasmanında gümüş düzeyde yer alırken, başvurdukları kategoride birincilik elde etti.

Çağ Üniversitesi ise Avrupa Bölgesi değerlendirmesinde "Cag ABIS United" takımıyla "OROMIA Sustainable Bio-Logistics and Transformation Project" başlıklı projeleriyle üçüncülük derecesine layık görülerek Türkiye’yi başarıyla temsil eden üniversiteler arasında yer aldı.

Bu yıl 24 ülkeden 113 takımın katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada finalistler ve dereceye giren ekipler jüri üyeleri tarafından belirlendi. Yarışmada gençlerin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirmesi teşvik edildi.

Yarışma, FIATA’nın (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) desteği ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Ulaştırma Dostlar Grubu’nun onayıyla Global Supply Chain Classroom tarafından düzenlenmektedir. Katılımcı öğrenciler, uluslararası şirketler tarafından sunulan gerçek vaka çalışmaları üzerinde çalışmakta; sürdürülebilirlik, sistem düşüncesi ve küresel iş birliği konularında eğitim alma ve projelerini uluslararası platformlarda sunma fırsatı elde etmektedir.

ALPEREN GÜLER: "GENÇLERİN KÜRESEL PLATFORMLARDA ELDE ETTİĞİ BU BAŞARI, SEKTÖRÜMÜZÜN GELECEĞİ ADINA SON DERECE KIYMETLİ"

UTİKAD Genel Müdürü ve aynı zamanda FIATA Lojistik Enstitüsü Başkanı Alperen Güler, elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin kendi kategorilerinde birincilik, genel klasmanda ise gümüş düzeyde yer alarak elde ettikleri bu başarı, Türkiye’nin lojistik ve tedarik zinciri alanındaki insan kaynağı potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. Çağ Üniversitesi öğrencilerinin de bu prestijli küresel platformda gösterdikleri performans son derece kıymetlidir. UTİKAD olarak gençlerin sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve küresel rekabetçilik ekseninde kendilerini geliştirmelerini son derece önemsiyoruz. Akademi ile sektör arasında köprü kuran bu tür uluslararası platformlara katılımın artmasını desteklemeye devam edeceğiz."

UTİKAD, önümüzdeki dönemde de üniversiteler, öğrenciler ve sektör paydaşlarıyla iş birliği içinde sürdürülebilir, yenilikçi ve küresel ölçekte rekabetçi tedarik zincirlerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Çağ Üniversitesi Proje Ekibi:

Alara Sinop

Burçin Çapar

Fatma Seda Tubay

İklim Özlem Edinç

Proje Danışmanı: Doç. Dr. Emre Kadir Özekenci

Maltepe Üniversitesi Proje Ekibi:

Aylin Pak

Doğa Teker