80 yıllık geleneksel deneyimi dijital dönüşümle harmanlayan bu iş birliği, küresel ticaretin hızla değişen dinamiklerine "uçtan uca" çözümlerle yanıt veriyor.

Ekovitrin’e konuşan Obdan Sistem Genel Müdürü ve Servex Yönetim Kurulu Başkanı Arkın Obdan ile Servex Türkiye Genel Müdürü Servet Azar, bu ortaklığın perde arkasını ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Geleneksel Deneyim ile Dijital Vizyonun Kesişme Noktası

Sistem ile Servex arasındaki ortaklık nasıl ortaya çıktı?

Arkın Obdan: "Türkiye’nin en köklü gümrük firması Obdan Sistem olarak, dört kuşaktır dış ticaret ve lojistik ekosisteminin güvenilir operasyon ortağı olarak faaliyet gösteriyoruz. Gümrük müşavirliğiyle başlayan yolculuğumuz, zaman içinde antrepoculuk, lojistik depolama, uluslararası taşımacılık ve bütünleşik tedarik zinciri çözümleriyle büyüdü. Ancak lojistik sektörü sürekli dönüşen, yeni ihtiyaçlar yaratan bir yapı. Özellikle e-ticaretin hızla yükselmesi, uluslararası kurye ve ekspres kargo alanını stratejik olarak çok daha önemli hale getirdi.

Servex ile yollarımız da tam bu noktada kesişti. Servex’in e-ticaret lojistiği, ekspres kurye ve uluslararası kargo taşımacılığı alanındaki uzmanlığı; bizim köklü altyapımız, gümrükleme gücümüz ve operasyonel deneyimimizle doğal bir sinerji yarattı. Bu bağlı ortaklık, yalnızca iki şirketin büyüme hedeflerini değil; sektörün geleceğine dair ortak bir vizyonu da temsil ediyor. Geleneksel deneyimle dijital dönüşümü aynı çatı altında buluşturmak, iş birliğimizin çıkış noktasını oluşturdu."

Operasyonel Süreçlerde Şeffaflık ve Hız Dönemi

Bu bağlı ortaklıkla birlikte e-ticaret ve kurye alanındaki operasyonel süreçler nasıl bir dönüşüm geçirdi?

Servet Azar: "Uluslararası kurye ve e-ticaret taşımacılığı, yüksek hız kadar yüksek koordinasyon gerektiren bir alan. Obdan Sistem ile kurduğumuz bağlı ortaklık sayesinde operasyonel süreçlerde çok ciddi bir dönüşüm yaşadık. Özellikle gümrükleme, depolama ve dağıtım süreçlerinin entegre edilmesiyle uçtan uca daha hızlı ve şeffaf bir yapı oluşturduk.

Dijital altyapı, bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Siparişten teslimata kadar tüm adımların izlenebilir olduğu, veriyle yönetilen bir operasyon modeli kurduk. Bu sayede hem operasyonel verimlilik arttı hem de müşterilerimize daha öngörülebilir ve güvenilir hizmet sunabilir hale geldik. Hız kavramını yalnızca teslimat süresiyle değil; süreçlerin tamamındaki akışkanlıkla yeniden tanımladık."

150’den Fazla Ülkeye Uzanan Hizmet Ağı

Servex bağlı ortaklığıyla uluslararası kargo taşımacılığında hangi ülkelerde aktif olarak hizmet veriyorsunuz?

Servet Azar: "Servex olarak bugün 150’den fazla ülkede uluslararası kurye ve kargo taşımacılığı hizmeti sunuyoruz. Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde konumlanan bölgesel Servex hub’larımız, bu coğrafyalardaki operasyonlarımızın daha hızlı ve etkin yönetilmesini sağlıyor. Bu yapı, sınır ötesi gönderilerde zaman ve operasyon verimliliği açısından önemli bir avantaj yaratıyor.

Obdan Sistem ile gerçekleştirdiğimiz bağlı ortaklıkla birlikte, mevcut hizmet ağımızı daha bütünleşik ve ölçeklenebilir bir yapıya kavuşturduk. Türkiye’den yurt dışına çıkan ya da yurt dışından Türkiye’ye gelen tüm taşıma modellerinde; gümrükleme aşamasından depolamaya, dağıtımdan son kullanıcıya teslimata kadar tüm süreci kapsayan çözümler sunabiliyoruz. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde yalnızca taşıma hizmeti veren bir yapı olmanın ötesine geçerek, iş ortaklarımız için uçtan uca değer yaratan bir lojistik çözüm ortağı konumuna ulaştık. Amacımız, farklı pazarlarda artan ticaret hacimlerine yanıt verebilen, esnek ve güvenilir bir operasyon modeliyle büyümeyi sürdürmek."

Portföye Eklenen Yeni Nesil Çözümler

Obdan Sistem–Servex bağlı ortaklığıyla birlikte portföyünüze eklenen yeni hizmetler neler oldu?

Arkın Obdan: "Bu bağlı ortaklıkla birlikte portföyümüze özellikle e-ticaret odaklı yeni hizmetler ekledik. Uluslararası ekspres kargo, hızlı kurye çözümleri ve sınır ötesi e-ticaret taşımacılığı, genişlemenin temel başlıkları arasında yer alıyor. Servex’in bu alanlardaki uzmanlığından yararlanarak, hız ve zaman hassasiyeti yüksek gönderiler için daha güçlü ve esnek operasyon modelleri geliştirdik.

Bunun yanı sıra uçtan uca bütünleşik lojistik çözümler sunabilme kabiliyetimiz önemli ölçüde güçlendi. Yurt dışından gelen ürünlerin Türkiye’ye girişinden gümrükleme süreçlerine, depolamadan dağıtıma ve son teslimata kadar tüm aşamaları tek bir yapı altında, koordineli biçimde yönetebiliyoruz. Bu yaklaşım, operasyonel kopuklukları azaltırken süreçlerin daha verimli ve öngörülebilir ilerlemesini sağlıyor. Müşterilerimiz açısından bakıldığında, farklı hizmet sağlayıcılarla çalışmak yerine tüm lojistik ihtiyaçlarını tek bir yapı üzerinden karşılayabilmek; zaman, maliyet ve operasyonel kolaylık anlamında ciddi bir avantaj yaratıyor."

Rekabette Fark Yaratan "Uçtan Uca" Stratejisi

Bu iş birliğinin sektörde rekabet avantajı açısından nasıl bir konumlandırma yarattığını düşünüyorsunuz?

Arkın Obdan: "Lojistik sektöründe rekabet artık yalnızca fiyat üzerinden şekillenmiyor. Hız, güvenilirlik, dijital altyapı ve bütünleşik hizmet sunabilme yetkinliği, belirleyici unsurlar haline geldi. Obdan Sistem–Servex bağlı ortaklığı, bu başlıkların tamamını aynı anda karşılayabilen güçlü bir yapı oluşturdu. İş ortaklarımız için de farklı hizmet sağlayıcılarla çalışmak yerine tek bir bütünleşik yapı üzerinden tüm süreci yönetebilmek, önemli bir operasyonel kolaylık sağlıyor.

Bir yanda 80 yıllık deneyim ve güven, dijital çözümlerini A’dan Z’ye tamamlamış, dijital dönüşümünü hayata geçirmiş, kendi yazılım ekibiyle ihtiyaçlara özel sistemler geliştiren bir yapı, diğer yanda dinamik ve hızlı bir operasyon gücü bulunuyor. Bu birleşme, hem bugünün ihtiyaçlarına hem de sektörün dönüşen beklentilerine yanıt verebilen bir yapı ortaya koyuyor. Gümrükleme, antrepo, dağıtım ve uluslararası taşımacılık gibi farklı süreçlerin birbirinden kopuk değil, bir bütün olarak ele alınması bizi sektörde net biçimde farklılaştırıyor.

Tabii bu farkın temelinde yalnızca operasyonel ölçek değil, dijital dönüşüme bakış açımız da yer alıyor. Teknolojiyi operasyonun merkezine alarak hem müşterilerimize hız, doğruluk ve verimlilik sunuyor hem de kendi süreçlerimizde ölçülebilir performans artışı sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz tüm dijital çözümler, operasyonun sahasından gelen gerçek ihtiyaçlara dayanıyor. Bu yaklaşım, özellikle e-ticaret lojistiğinde operasyonel verimliliği artıran, ölçeklenebilir, esnek ve bütünleşik çözümler sunmamızı mümkün kılıyor. Bağlı ortaklığımızın yarattığı rekabet avantajı da tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor: Sürdürülebilir, teknoloji odaklı ve uzun vadeli değer üreten bir yapı inşa ediyoruz."

Hedef: Yıllık 10 Milyon Adet e-Ticaret İşlemi

Önümüzdeki dönemde Obdan Sistem–Servex bağlı ortaklığı için hangi hedefleri ve yatırımları önceliklendiriyorsunuz?

Arkın Obdan: "Önümüzdeki dönemde en önemli önceliğimiz, dijital altyapı yatırımlarımızı artırarak operasyonlarımızın kapasitesini ve esnekliğini güçlendirmek. Yıllık 10 milyon adet e-ticaret ithalat/ihracat hedefimiz doğrultusunda, teknolojiye ve insan kaynağına yönelik yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Süreçleri daha hızlı, daha izlenebilir ve daha verimli hale getiren sistemler geliştirerek, artan hacmi sağlıklı bir şekilde yönetebilecek bir yapı kurmayı amaçlıyoruz.

Bununla birlikte, Servex bağlı ortaklığıyla birlikte uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeyi ve hizmet ağımızı daha bütünleşik bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Yeni operasyon noktaları, iş birlikleri ve bölgesel yapılanmalarla Türkiye çıkışlı ve Türkiye varışlı e-ticaret taşımalarında daha güçlü bir konum elde etmeyi planlıyoruz. Operasyonel verimliliği artıran, kaynak kullanımını daha etkin hale getiren ve süreçleri sadeleştiren çözümler üzerinde yoğunlaşıyoruz. Amacımız, büyümeyi sadece hacim artışıyla değil; aynı zamanda daha akıllı, daha dengeli ve yönetilebilir bir operasyon yapısıyla desteklemek."