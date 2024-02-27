Vakıf Katılım’ın 2023 yılı finansal sonuçlarını paylaşmak ve 2024 yılı hedeflerini aktarmak amacıyla düzenlenen basın toplantısında, Aralık 2023 itibarıyla aktif büyüklüklerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 67,62 artarak 315,3 milyar TL’ye ulaştığını, toplanan fon hacminin de %83,41 artışla 254,2 milyar TL’ye yükseldiğini aktaran Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, reel sektöre nakdi ve gayri nakdi toplamda 260,4 milyar TL fon kullandırdıklarını ifade etti. Önümüzdeki dönem çalışmalarına da değinen Akben, “2024 yılında aktif büyüklüğümüzü 506 milyar TL’ye, nakdi ve gayri nakdi finansman toplamını 400 milyar TL’ye, toplanan fonlarımızı da yaklaşık 392 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Kurulduğu günden bu yana sahip olduğu kaynaklarla ülke ekonomisinin daha da güçlenmesi için faaliyetlerine devam eden Vakıf Katılım’ın 2023 yılı finansal sonuçları ve 2024 hedefleri ile katılım bankacılığı sektörünün ele alındığı basın toplantısı 27 Şubat Salı günü Vakıf katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti.

Mehmet Ali Akben: “Katılım bankaları %71,5’lik büyüme kaydetmiştir”

Türkiye’de katılım finans pazar payının her geçen yıl arttığını ve sektörün coğrafi olarak yayılmaya devam ettiğini dile getiren Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Sektörümüz geçmişte olduğu gibi 2023 senesinde de kaynaklarını reel sektörün kullanımına sunmuş, katma değerli üretim ve ekonomik dinamizmi merkeze alarak, Türkiye Ekonomi Modelini desteklemeye devam etmiştir. Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin Aralık 2023 verilerine göre bugün, 9 katılım bankası toplam 1.455 şube ve yaklaşık 20.000 personelle hizmet sunmaktadır. Bankacılık sektörünün 2023 Aralık itibarıyla toplam nakdi finansman hacmi %54,7 düzeyinde büyürken; katılım bankalarında bu oran %63,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yine toplanan fonlarda aralık ayı itibarıyla bankacılık sektörü %69 düzeyinde büyürken, katılım bankaları yılbaşına kıyasla %71,5’lik büyüme kaydetmiştir.” ifadelerine yer verdi.

“Toplam aktif büyüklüğümüzü yüzde 67,62 artırarak 315,3 milyar TL’ye ulaştırdık”

Vakıf Katılım’ın Aralık 2023 itibarıyla katılım bankacılığı sektörü içindeki nakdi finansman pazar payının %17,51, özkaynak pazar payının ise %20,29 şeklinde gerçekleştiğini söyleyen Akben, şunları aktardı: “Toplam aktif büyüklüğümüzü bir önceki yıla kıyasla % 67,62 artırarak 315,3 milyar TL’ye ulaştırdık. Bu dönemde, toplanan fon hacmini de yüzde 83,41 artışla 254,2 milyar TL’ye yükselttik. Yine geçtiğimiz yıl, güçlü fonlama kaynaklarımız ve öz kaynaklarımızla reel sektöre desteğimizi artırarak nakdi ve gayri nakdi toplamda 260,4 milyar TL fon kullandırdık.”

“KOBİ kredilerinin payını 2023 sonu itibarıyla %42.7 seviyesine yükselttik”

Bütün kaynaklarını reel sektörün gelişimi ve büyümesi için yönlendirdiklerini belirten Akben konuşmasını, ‘’Kullandırdığımız krediler içinde KOBİ kredilerinin payı 2023 sonu itibarıyla %42.7 seviyesine yükseldi. Sunduğumuz nakdi ve gayri nakdi desteği de 2023’de bir önceki yıla oranla %72.1 artırarak 100 milyar TL’ye ulaştırdık.” şeklinde sürdürdü.

Yenilenebilir ve sürdürülebilir finansmanlar konusunda da önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Akben sözlerine, “Bu kapsamda yaklaşık 2 milyar TL’si 2023 yılında olmak üzere toplamda 5.2 milyar TL tutarında finansman desteği sunduk. Ayrıca yine sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında; hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimciler ve hakim ortağı kadın olan işletmelerimize desteğimizi sürdürerek 4.1 milyar TL’si nakdi, 1.5 milyar TL’si gayri nakdi olmak üzere yaklaşık 5.6 milyar TL finansman sağladık.” şeklinde devam etti.

İşlemlerin yaklaşık yüzde 94’ü dijital kanallar aracılığıyla yapılıyor

Büyüme stratejisinin temelini dijital kanalların güçlendirilmesi üzerine inşa eden bir kurum olduklarının altını çizen Akben, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını şubelerimizin yanı sıra dijital kanallarımız aracılığıyla da karşılamalarını oldukça önemsiyoruz. Tüzel kişiler için uzaktan müşteri edinimi sürecini başlatan ilk finans kurumuyuz ve 2023 yılında dijital kanallardan kazandığımız müşteri sayımızın bir önceki yıla göre 5 kat artış gösterdiğini özellikle belirtmek isterim. Bugün geldiğimiz noktada ise işlemlerin yaklaşık yüzde 94’ü dijital kanallar aracılığıyla yapılıyor.” dedi.

“Hatay Envanter Kitabı, yıkılan eserlerin yeniden inşasında referans kaynak niteliğinde”

Kuruldukları günden bu yana toplumun sadece ekonomik anlamda değil kültürel anlamda da kalkınmasına büyük önem verdiklerini belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Kurumsal vatandaş kimliğimiz doğrultusunda Vakıf Eserleri Envanter Projesi adlı çok özel bir projeyi hayata geçirdik. 2022 yılında başladığımız projemizin ilk durağı Hatay oldu. Şehirdeki 117 Vakıf eserini 3 ay süren bir çalışmayla 2.600 karede fotoğrafladık ve bunu çok kıymetli bir referans kitap haline getirdik. Hatay’ı fotoğraf karelerine taşıdığımız o günlerin ardından ne yazık ki hepimizi büyük acılara sevk eden bir deprem felaketi yaşadık. Deprem, sizlerin de bildiği gibi fotoğrafladığımız eserlerin çoğunu ya yıktı ya da büyük hasara uğrattı. Dolayısıyla bu kitap çalışması bizler için artık Vakıf eserlerinin tespit edilmesi amacının ötesinde, geçmişle aramızda bağ kuran çok kıymetli bir köprü niteliğinde. Bu anlamda çalışmamızın, eserlerin restorasyon çalışmasında kurum ve kuruluşlara kılavuzluk edecek nitelikte olduğunu düşünüyorum. Projemize şimdi de Konya ile devam ediyoruz. Yakında bu çalışmamızı da nihai haline getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

2024’te 506 milyar TL aktif büyüklük hedefi

Düzenlenen toplantıda Vakıf Katılım’ın 2024 yılı hedeflerini de ele alan Akben, “Bu yıl, aktif büyüklüğümüzü 506 milyar TL’ye, nakdi ve gayri nakdi finansman toplamını 400 milyar TL’ye, toplanan fonlarımızı da yaklaşık 392 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Kaynaklarımızı reel sektörün finansmana erişmesi için kullanmayı sürdürecek; üretim, istihdam ve ihracat temelli yatırımlara ve projelere kanalize olmaya devam edeceğiz.

Diğer yandan sürdürülebilir finans ürünleri sunma, yeşil yatırımı teşvik etme ve operasyonlarımızı sürdürülebilirlik perspektifiyle yeniden tasarlama hususlarında kapsamlı aksiyonlar alacağız.” şeklinde konuştu.

“KOBİ’lerimize nakdi ve gayri nakdi toplam 177 milyar TL destek sunacağız”

Vakıf Katılım’ın tüzel müşteri hedef kitlesinin ana odakları arasında yer alan KOBİ’ler için çalışmalarına büyük bir hızla devam edeceklerini belirten Akben, “Hem mevcut KOBİ müşterilerimizle olan hacmi büyütecek hem de yenilikçi ürünlerle KOBİ müşterileri sayımızı artıracağız. Bu yıl KOBİ’lerimize nakdi ve gayri nakdi toplam 177 milyar TL destek sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Şube sayımızı da 210’a çıkaracağız”

2024 yılında da veriyi merkeze alan dijital odaklı iş yapış kültürünü daha da arttırarak, yapay zeka ve robotik süreç uygulamalarına ağırlık vereceklerini ifade eden Akben şunları söyledi: “Dijitalleşme hedeflerimizi daha ileri seviyelere taşıyabilmek adına belirlediğimiz; ‘Dijital Olgunluk’ seviyemizi 2024 yılında, daha da yükseltecek, gelişen teknolojiye uygun bir şekilde müşterilerimizin beklentilerine en etkili ve hızlı şekilde yanıt vermeyi sürdüreceğiz. Ürün geliştirmelerimizin yanı sıra, web kanallarımıza entegre edilen yeni destek noktalarıyla müşteri temas noktalarını artırarak, müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde tutma çalışmalarımızı da devam ettireceğiz.

Müşterilerimizle temasta olduğumuz tüm dijital kanallardaki yetkinliklerimizi artırmamızın yanı sıra şubeleşmeye ve coğrafi kapsama alanımızı genişletmeyi sürdürerek mevcuttaki 196 şube sayımızı da yılsonuna kadar 210’a çıkarmak planlarımız arasında.

Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de hedeflediğimiz tüm kalemlerde başarılı sonuçlar alacağımıza, hem sektörümüzün hem de ülke ekonomimizin gelişimi için önemli faaliyetler ortaya koyacağımıza yürekten inanıyorum.”