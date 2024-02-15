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Soylu’nun vizyonu, Türkiye’nin lojistik sektörünü uluslararası arenada daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor.
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN ÇÖZÜM ORTAĞI: DİJİTAL SATIN ALMA VE TEDARİK PLATFORMU
TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN SATIN ALMA VE TEDARİK İHTİYAÇLARI TEK BİR PLATFORMDAN KARŞILANACAK!...
Platform, nakliye firmalarının kamyon lastikleri, yedek parçalar, takip cihazları, yazılımlar ve daha pek çok ürün ve hizmeti tek bir yerden, kolayca karşılaştırıp satın alabilmelerine olanak tanıyacak.
MALİYETLER DÜŞECEK, KARLILIK ARTACAK
Firmaların satın alma süreçlerini kolaylaştırmak, maliyetlerini düşürmek ve karlılıklarını arttırmak amacıyla kurulan bu platform, geniş bir tedarikçi ağına erişim sağlayacak.
Kullanıcılar, ürün ve hizmetlerin fiyatını, özelliklerini ve tedarikçi değerlendirmelerini karşılaştırabilecek ve en uygun seçeneklere hızla ulaşabilecekler.
Yine, platformun sağladığı detaylı filtreleme imkânı ile ihtiyaç duyulan özellikli ürün ve hizmetlere de kolay erişim mümkün olacak.
KAMPANYALAR VE EN İYİ TEKLİFLER…
“Dijital Satın Alma ve Tedarik Platformu” ayrıca kullanıcılarına özel indirimler, kampanyalar ve promosyonlar sunarak, nakliye firmalarının en iyi teklifleri bulmalarını ve bütçelerini daha verimli kullanmalarını sağlayacak.
ULUSLARARASI NAKLİYECİNİN ALIŞVERİŞ REHBERİ
Bu platform, uluslararası nakliye firmaları için tasarlanmış bir alışveriş rehberi olarak, sektörün özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilmiş bir çözüm. Kullanıcıların güvenli, bilinçli ve verimli alışveriş yapmalarını sağlayarak, nakliye sektöründe bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor.
Bu platform, yollarda karşılaşılan zorluklar başta olmak üzere, taşımacılık süreçlerinin tümünü kapsayan video içerikler sunmayı hedefliyor. Mobil cihaz üzerinden erişilebilen bu eğitimler sayesinde, herhangi bir sürücü veya lojistik çalışanı, ihtiyaç duyduğu bilgilere istediği zaman kolayca ulaşabilecek.
PLATFORM, GÜMRÜKTEN, ACİL DURUMA KADAR İÇERİK BARINDIRACAK
Platform, gümrük işlemlerinden yük güvenliğine, geçiş belgesi işlemlerinden TIR karnesi/T1-T2 işlemlerine, acil durum yönetiminden araç bakımına kadar çeşitli konularda uzman eğitmenler tarafından hazırlanan içerikleri barındıracak.
Sektördeki tüm paydaşların karşılaşabileceği zorluklara pratik, anlaşılır çözümler getirirken, Türkiye’nin lojistik sektöründeki profesyonellerinin bilgi ve beceri düzeylerini arttırılması ve sektörün genel kalitesinin yükseltilmesi gözetilecek.
Bu eğitim platformu, sektördeki standartları yükseltirken, uluslararası taşımacılık operasyonlarında Türkiye’nin rekabet gücünü da arttırmayı hedefliyor.
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SEKTÖRE VE UND ÜYELERİNE ÇAĞRI
Nagihan Soylu, sektördeki tüm paydaşları, bu yenilikçi projelerin parçası olmaya ve Türkiye’nin lojistik sektörünü birlikte ileriye taşımaya davet ediyor ve tüm bölgeleri ziyaret etmeye 16 Şubat tarihinde Bursa’dan başlıyor.
Soylu, “Hadi birlikte sektörümüz için gerçek bir dönüşüm yaratalım; bilgi ve deneyimimizi teknoloji ile birleştirerek uluslararası başarılara imza atalım,” çağrısını yineliyor.
Soylu, seçimli genel kurula kadar her hafta iki yeni proje duyuracağını söyleyerek, sektör profesyonellerini ve UND üyelerini bu dönüşüm yolculuğunda aktif bir rol almaya ve sürekli yeniliklerle sektörün gelişimine katkıda bulunmak üzere diyalog kurmaya davet ediyor… Bu sürekli yenilikçilik anlayışı, Soylu’nun liderliğindeki UND’nin sadece bugün için değil, yarın için de nasıl bir değer yaratacağının işareti.