Soylu’nun vizyonu, Türkiye’nin lojistik sektörünü uluslararası arenada daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor.

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN ÇÖZÜM ORTAĞI: DİJİTAL SATIN ALMA VE TEDARİK PLATFORMU



Yenilikçi “Dijital Satın Alma ve Tedarik Platformu”, uluslararası nakliye firmalarının ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış bir platformdur. Bu platform, nakliye sektörünün günümüz dinamikleri gözetilerek tasarlanmıştır.

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN SATIN ALMA VE TEDARİK İHTİYAÇLARI TEK BİR PLATFORMDAN KARŞILANACAK!...

Platform, nakliye firmalarının kamyon lastikleri, yedek parçalar, takip cihazları, yazılımlar ve daha pek çok ürün ve hizmeti tek bir yerden, kolayca karşılaştırıp satın alabilmelerine olanak tanıyacak.

MALİYETLER DÜŞECEK, KARLILIK ARTACAK

Firmaların satın alma süreçlerini kolaylaştırmak, maliyetlerini düşürmek ve karlılıklarını arttırmak amacıyla kurulan bu platform, geniş bir tedarikçi ağına erişim sağlayacak.

Kullanıcılar, ürün ve hizmetlerin fiyatını, özelliklerini ve tedarikçi değerlendirmelerini karşılaştırabilecek ve en uygun seçeneklere hızla ulaşabilecekler.

Yine, platformun sağladığı detaylı filtreleme imkânı ile ihtiyaç duyulan özellikli ürün ve hizmetlere de kolay erişim mümkün olacak.

KAMPANYALAR VE EN İYİ TEKLİFLER…

“Dijital Satın Alma ve Tedarik Platformu” ayrıca kullanıcılarına özel indirimler, kampanyalar ve promosyonlar sunarak, nakliye firmalarının en iyi teklifleri bulmalarını ve bütçelerini daha verimli kullanmalarını sağlayacak.

ULUSLARARASI NAKLİYECİNİN ALIŞVERİŞ REHBERİ

Bu platform, uluslararası nakliye firmaları için tasarlanmış bir alışveriş rehberi olarak, sektörün özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilmiş bir çözüm. Kullanıcıların güvenli, bilinçli ve verimli alışveriş yapmalarını sağlayarak, nakliye sektöründe bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor.



EĞİTİM VE TEKNOLOJİ ‘ONLİNE EĞİTİM PLATFORMU’NDA BİRLEŞİYOR



Nagihan Soylu’nun diğer önemli projesi "Online Eğitim Platformu", uluslararası taşımacılık sektöründe çalışan sürücülerin ve diğer lojistik profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri geliştirecek bir iklim tesis edecek.

Bu platform, yollarda karşılaşılan zorluklar başta olmak üzere, taşımacılık süreçlerinin tümünü kapsayan video içerikler sunmayı hedefliyor. Mobil cihaz üzerinden erişilebilen bu eğitimler sayesinde, herhangi bir sürücü veya lojistik çalışanı, ihtiyaç duyduğu bilgilere istediği zaman kolayca ulaşabilecek.

PLATFORM, GÜMRÜKTEN, ACİL DURUMA KADAR İÇERİK BARINDIRACAK

Platform, gümrük işlemlerinden yük güvenliğine, geçiş belgesi işlemlerinden TIR karnesi/T1-T2 işlemlerine, acil durum yönetiminden araç bakımına kadar çeşitli konularda uzman eğitmenler tarafından hazırlanan içerikleri barındıracak.

Sektördeki tüm paydaşların karşılaşabileceği zorluklara pratik, anlaşılır çözümler getirirken, Türkiye’nin lojistik sektöründeki profesyonellerinin bilgi ve beceri düzeylerini arttırılması ve sektörün genel kalitesinin yükseltilmesi gözetilecek.

Bu eğitim platformu, sektördeki standartları yükseltirken, uluslararası taşımacılık operasyonlarında Türkiye’nin rekabet gücünü da arttırmayı hedefliyor.