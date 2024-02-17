Ukrayna ordusu, ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan kilit öneme sahip Avdiivka kentinden çekildi. Geçtiğimiz 8 Şubat’ta göreve gelen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy yaptığı açıklamada, “Kuşatılmayı önlemek ve askerlerin hayatlarını korumak için birliklerimizi şehirden çekmeye ve daha uygun hatlardan savunmaya geçmeye karar verdim. Durumu istikrara kavuşturmak ve pozisyonumuzu korumak için önlemler alıyoruz. Askerlerimiz görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdiler, en iyi Rus askeri birliklerini yok etmek için mümkün olan her şeyi yaptılar, düşmana insan gücü ve teçhizat açısından önemli kayıplar verdirdiler” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ele geçirdiği Donetsk şehrine açılan bir kapı olarak görülen Avdiivka, aylardır şiddetli çatışmalara sahne oluyordu. Avdiivka'nın düşüşü, Rus birliklerinin Mayıs 2023'te Bakhmut’u ele geçirmesinden bu yana bin kilometreden uzun cephe hattında yaşanan en büyük değişiklik oldu.



Ukrayna mühimmat sıkıntısı yaşıyor

Çekilme kararı, ABD'nin askeri yardımının Kongre'de aylarca ertelenmesi nedeniyle Ukrayna'nın ciddi mühimmat sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı dönemde geldi. ABD Başkanı Joe Biden perşembe günü yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçilerin ABD Kongresi'nin Kiev'e yönelik yeni bir askeri yardım paketine aylarca karşı çıkmasının ardından Ukrayna’nın yaşadığı mühimmat sıkıntısı nedeniyle Avdiivka'nın Rus kuvvetlerinin eline düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.