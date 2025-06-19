Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), görüşmeleri süren ve 600 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne yönelik taleplerini dile getirmek üzere Anıtpark'tan Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne yürüyüş yaptı. Yürüyüşe TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları katıldı. TÜRK-İŞ, sendika üyeleriyle birlikte yaptığı yürüyüşün amacının "düşük zam oranlarına karşı tekliflerini dile getirmek" olduğunu belirtti.



"TÜRK-İŞ Koordinasyon Kurulu teklifini verdi"

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne yönelik taleplerini dile getiren ve tekliflerini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiklerini belirten TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İŞ Koordinasyon Kurulu teklifini verdi. Fakat üç aydır ses yok. Geçen Cuma günü TÜHİS yetkileri Kamu Koordinasyon Kurulu'nu çağırdı. Yüzde 16 zam oranını teklif ettiler. Akabinde Kamu Koordinasyon Kurulu TÜHİS'in önünde bir açıklama yaptı. Saat 16.00'da da koordinasyonu topladık. Bir karar verdik. Dedik ki ‘Türkiye'deki şube başkanlarımız, ünvanlı yöneticiler, temsilciler, arkadaşlarımız Salı günü Ankara'da olsun. Salı günü Ankara'da bu meseleyi eline boyuna tartışalım.' Dün Çalışma Bakanı'na koordinasyonla beraber gittik ve teklifin kabul edilecek bir tarafının olmadığını belirttik" diye konuştu.



"Sendikalar işçiyi dinleyecek"

İşçinin istemediği hiçbir sözleşmeye imza atmayacaklarını ve işçilerin taleplerinin her zaman önemli olduğunu söyleyen Atalay, "Biz seçimle geldik. Sendikalar işçiyi dinleyecek. İşçinin istemediği hiçbir şeyin altına imza atmayacak. Tam 30 senedir öyle yaptım. Öyle yapmaya da devam ederim" cümlelerini kullandı.

Sendika işçileri basın açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığının önüne baretlerini bıraktı.