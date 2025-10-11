Trump, kararın gerekçesini “Amerikan çıkarlarını koruma” hedefiyle açıkladı ve Pekin yönetimini “dünyaya karşı agresif ve düşmanca bir ticaret politikası izlemekle” suçladı.

“Çin, dünyaya son derece düşmanca bir mektup göndererek 1 Kasım’dan itibaren ürettikleri neredeyse tüm ürünlere büyük ölçekli ihracat kontrolleri uygulayacaklarını bildirdi. Bu, uluslararası ticarette benzeri görülmemiş bir durumdur ve tüm ülkeler için ahlaki bir utançtır.” ifadelerini kullanan Trump, Çin’in bu adımının yalnızca ABD’yi değil küresel ticareti de olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Trump, Washington yönetiminin buna kayıtsız kalmayacağını belirterek, “Çin’in eşi görülmemiş bu tavrına karşılık olarak ABD, mevcut gümrük vergilerinin üzerine yüzde 100 ek vergi uygulayacaktır.” dedi.

Başkan Trump ayrıca, ülkesinin teknoloji alanında dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik yeni düzenlemelere gideceğini açıkladı:

“1 Kasım’da tüm kritik yazılımlar üzerinde ihracat kontrolü uygulayacağız. Çin’in bu yönde bir adım atacağına kimse inanmazdı, ama attılar — ve şimdi tarih yazılıyor.”

Trump’ın açıklaması, küresel ticaret piyasalarında tedirginlik yaratırken, uzmanlar bu kararın iki ülke arasındaki ekonomik gerilimi yeni bir seviyeye taşıyacağı görüşünde.