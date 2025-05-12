Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Katar Hükümeti nezaket göstererek Savunma Bakanlığı'na bir uçak bağışlamayı teklif etti. Bu konudaki yasal ayrıntılar üzerinde halen çalışılıyor" ifadelerini kullandı. Leavitt, söz konusu teklifin mevcut tüm yasalar çerçevesinde değerlendirildiğini ve Trump yönetiminin süreci şeffaf bir şekilde yürüttüğünü vurguladı.

Öte yandan Katar cephesinden yapılan açıklama, Beyaz Saray’ın ifadeleriyle çelişti. Katar Hükümeti, uçağın bir “hediye” olarak sunulduğu iddialarını reddederek, uçağın iki ülke arasında “geçici kullanım” amacıyla değerlendirildiğini bildirdi. Katar’ın Washington Büyükelçiliği Medya Ataşesi Ali el-Ensari, “Konuya ilişkin müzakereler Katar ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında sürüyor. Hukuk departmanları incelemelerine devam ediyor, henüz nihai bir karar verilmedi” dedi.

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki uçağın, Başkan Trump'ın görev süresinin sonunda başkanlık kütüphanesine bağışlanabileceği öne sürüldü. Ancak uçağın derhal kullanılabilir durumda olmadığı, güvenlik onayları ve teknik modifikasyonlar gerektirdiği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Trump ise uçağın kendisine “ücretsiz” olarak sunulduğunu ifade etti. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, “Savunma Bakanlığı'nın, 40 yıllık Air Force One’ın yerine geçici olarak kullanmak üzere ücretsiz bir 747 alması bazılarını rahatsız etti. Demokratlar bu uçağı en yüksek fiyattan satın almamız gerektiğini söylüyor” dedi.

Trump’ın ifadeleri, Katar’dan gelen “geçici kullanım” açıklamasıyla ters düşerken, taraflar arasında yapılan görüşmelerin seyri ve hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Tartışma, özellikle yabancı hükümetlerden gelen "hediye" tekliflerinin yasal zemini ve siyasi etkileri açısından yeni bir gündem başlığı oluşturdu.