Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde düzenlenecek Aydın Cup 2026, 25-26 Eylül tarihlerinde dört takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği Aydın Cup 2026 voleybol turnuvası için geri sayım başladı. İki gün sürecek turnuvada Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Denizli BBSK, Karşıyaka ve PTT Spor mücadele edecek. Aydın BBSK Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalar 25 Eylül Cuma günü başlayacak. Turnuvanın ilk gününde saat 13.00'te Karşıyaka ile Denizli BBSK, saat 16.00'da ise Aydın Büyükşehir Belediyespor ile PTT Spor karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın ikinci gününde ise ilk gün karşılaşmalarının sonuçlarına göre üçüncülük ve şampiyonluk maçları oynanacak. Üçüncülük mücadelesi saat 12.00'de, turnuvanın şampiyonunu belirleyecek karşılaşma ise saat 15.00'te başlayacak. İki gün boyunca voleybol heyecanının yaşanacağı turnuvada tüm karşılaşmalar vatandaşlara ücretsiz olarak açık olacak.