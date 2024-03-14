Odunpazarı ilçesinde Taşbaşı Çarşısında tatlı ürünleri satan bir işletmenin önünde vatandaşları işletmesine getirmeye çalışan küçük çocuk vatandaşların dikkatini çekti. Emre Dumanlıdağ, henüz 8 yaşında olmasına rağmen büyük hayalleri olduğunu söyledi. Onun için iş yapmak bir zorluk değil, aksine bir oyun gibi geliyor. "Sanki oyun içinde oyun varmış gibi" diyerek keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.



“İlerde hem okulumu bitirip hem de esnaflığı öğrenmiş olacağım.”

Ailesine yardım eden 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Emre Dumanlıdağ,“Okul okurken çalışmaya hevesim var. Aynı zaman da esnaf olmak istiyorum. Çalışmak zor olmuyor çünkü bana oyun gibi geliyor. Bağırdığım zaman müşteriler geliyor. Bizden alış veriş yapıyorlar. Bazen tatlı dağıtırım o zaman daha çok insanlar geliyor. Herkes takdir edip başımı okşuyor, buda benim hoşuma gidiyor. İlerde hem okulumu bitirip hem de esnaflığı öğrenmiş olacağım” dedi.